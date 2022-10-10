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  4. КОЛБ: «Я играю ради моментов, когда есть повод развернуть флаг Украины»
ITF
10 октября 2022, 20:42 |
430
2

КОЛБ: «Я играю ради моментов, когда есть повод развернуть флаг Украины»

Украинская теннисистка прокомментировала свой первый финал в одиночном разряде

10 октября 2022, 20:42 |
430
2
КОЛБ: «Я играю ради моментов, когда есть повод развернуть флаг Украины»
Instagram. Надежда Колб

Украинская теннисистка Надежда Колб эмоционально прокомментировала свой первый финал в одиночном разряде на турнирах ITF:

«Финал 15-тысячника в одиночке в Испании. 29 лет. Мелочь для многих, но не для простой девушки из Евпатории, которая свою профессиональную карьеру вместе с тренировками, вроде, завершила 5 лет назад. Мало кто поймет, что такое играть в теннис в Евпатории, когда твои родители простые строитель и фармацевт и в теннис ты попадаешь случайно. Когда ты до 15 лет не знаешь такое покрытие как хард, встречая его только на итоговых турнирах в Днепре. Когда тренируешься в детстве в санаторных залах без забегов и с сосульками на батареях. Когда мяч «лысый», но если прыгает – то все ок, можно играть.

Когда в 14 лет ты становишься первым в истории Евпатории мастером спорта по теннису и это целый праздник для города (но в 2014 они вычеркивают тебя как человека, потому что ты осталась верна родной стране). Когда в 10 лет тебе покупают ракетку как у Сафина, весом 310 грамм и ты играешь ею месяц, пока она, все же, не вылетает у тебя из рук на бетоне. Когда с 13 лет твой единственный тренер – папа, который никогда в жизни не играл (исключением является 8 месяцев когда я тренировалась в Харькове и 3 года во Львове, где на тренировках всегда присутствовала Вера Ивановна), когда твои спарринг-партнеры – это сестра на 4 года младше и братья, младшие на 8, 15 и 19 лет. Когда все смеются над твоей кривой техникой, но ты неплохо чувствуешь мяч, потому что все твои тренировки – это уметь хорошо и удобно вернуть мяч для Марины, Максима, Стаса, Ильи.

Когда ты хорошо заканчиваешь школу, получаешь 2 высших образования с отличием и не прекращаешь иногда показывать не самый плохой теннис. Когда у тебя большая семья и Саша на первом месте. Когда у тебя в жизни никогда не было больше 2-х ракеток Две их и сейчас (только теперь они еще и разные, которые остались с 2017 года). Когда ты играешь пять недель подряд одной натяжкой и струны до сих пор целы (а это 19! одиночек, 5 из которых с игроками WTA 180-500 + 11 пар + иногда разминки перед игрой, трижды за 5 недель, переходя с грунта на хард и обратно). Когда 3 дня назад ты впервые играл с тейпом и далеко не потому, что раньше у тебя не было травм.

Когда, оказавшись в Латвии с одним рюкзаком – волонтеры дарят тебе свою спортивную одежду и еще пару теннисных маек ты покупаешь в рижском секонд-хенде. Можно продолжать еще очень долго... Чем лучше ты играешь и дальше доходишь - тем больше «экспертов» пишут о том, зачем вообще играть, если ты «мусорка бездарная», еще и старая. Вот проигрываешь в квалах и всем на тебя пофиг, а как улучшаешь свой винрейт до положительного » то сразу становишься «ничтожеством».

Да я еще немножко поиграю. Играю ради моментов, когда есть повод развернуть флаг Украины, напомнить о моей стране и моем оккупированном городе. Поиграю, потому что мне, все равно, пока некуда возвращаться. Поиграю, потому что сейчас у меня есть возможность быть вместе с близкими в разных странах и рассказывать о войне и моем Крыме. Поиграю, потому что только сегодня около 300 человек аплодировали флагу и гимну Украины, дети фотографировались с нашим флагом, а взрослые выражали свою поддержку моей стране!

Я не выиграла финал. Конечно, мне обидно и жаль. Но именно этот пост совсем не о теннисе. Сегодня я была именно там, где должна была быть!

Спасибо нашим героям за хорошие новости на фронте. Искренние соболезнования близким погибших...и тем, кто каждый день страдает от обстрелов... Слава Украине!».

Отметим, что ранее 29-летняя Надежда Колб впервые вышла в финал одиночного разряда.

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Источник Большой теннис Украины
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Michael Savchyn
непроста доля у дівчини.
успіхів!
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Павло Костюк
Сильно, молодець !!!
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