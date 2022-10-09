ITF09 октября 2022, 16:05 |
474
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Украинская теннисистка не смогла выиграть свой первый трофей в карьере
Надежда Колб проиграла в финале 15-тысячника в Испании
09 октября 2022, 16:05 |
474
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Украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 900) в финале хардового 15-тысячника в Базе (Испания) уступила Луции Пейре (Аргентина) в двух сетах.
ITF W15 База. Хард. Финал
Надежда Колб (Украина) – Луциа Пейре (Аргентина) – 3:6, 3:6
Отметим, что Колб впервые сыграла в финале турнира одиночного разряда. В полуфинале она обыграла за 1 час французскую теннисистку.
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