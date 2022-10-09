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ITF
09 октября 2022, 16:05 |
474
0

Украинская теннисистка не смогла выиграть свой первый трофей в карьере

Надежда Колб проиграла в финале 15-тысячника в Испании

09 октября 2022, 16:05 |
474
0
Украинская теннисистка не смогла выиграть свой первый трофей в карьере
Instagram. Надежда Колб

Украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 900) в финале хардового 15-тысячника в Базе (Испания) уступила Луции Пейре (Аргентина) в двух сетах.

ITF W15 База. Хард. Финал

Надежда Колб (Украина) – Луциа Пейре (Аргентина) – 3:6, 3:6

Отметим, что Колб впервые сыграла в финале турнира одиночного разряда. В полуфинале она обыграла за 1 час французскую теннисистку.

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Надежда Колб ITF База
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Источник Sport.ua
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