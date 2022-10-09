Украинская теннисистка не смогла выиграть свой первый трофей в карьере

Украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 900) в финале хардового 15-тысячника в Базе (Испания) уступила Луции Пейре (Аргентина) в двух сетах.

ITF W15 База. Хард. Финал

Надежда Колб (Украина) – Луциа Пейре (Аргентина) – 3:6, 3:6

Отметим, что Колб впервые сыграла в финале турнира одиночного разряда. В полуфинале она обыграла за 1 час французскую теннисистку.