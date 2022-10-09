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ITF
09 октября 2022, 02:30 |
37
0

Украинская теннисистка впервые сыграет в финале 15-тысячника

Надежда Колб поборется за титул на соревнованиях в Испании

09 октября 2022, 02:30 |
37
0
Украинская теннисистка впервые сыграет в финале 15-тысячника
Instagram. Надежда Колб

Украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 900) в полуфинале хардового фьючерса в Базе (Испания) обыграла француженку Лолу Марандель (WTA 1358) в двух сетах за 1 час.

ITF W15 База. Хард. 1/2 финала

Лола Марандель (Франция) – Надежда Колб (Украина) [8] – 2:6, 2:6

29-летняя Надежда Колб впервые будет играть в финале турнира ITF в одиночном разряде. Ранее уроженка Евпатории четыре раза доходила до полуфинальной стадии, но ни разу не смогла ее преодолеть (последний раз в 2014 году).

Соперницей Колб в финальном поединке станет вторая сеяная турнира Лусия Пейре (Аргентина, WTA 832).

Ранее Надежда остановилась в шаге от первой победы на 60-тысячнике в Испании.

По теме:
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Надежда Колб впервые сыграет в основе 60-тысячнике ITF
Украинки выиграли парный титул на турнире в Испании
Надежда Колб ITF База
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Источник Sport.ua
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