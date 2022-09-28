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  4. Украинка остановилась в шаге от первой победы на 60-тысячнике в Испании
ITF
28 сентября 2022, 20:37 |
373
0

Украинка остановилась в шаге от первой победы на 60-тысячнике в Испании

Надежда Колб провела отличный матч против явно фаворитки встречи

28 сентября 2022, 20:37 |
373
0
Украинка остановилась в шаге от первой победы на 60-тысячнике в Испании
ФТУ. Надежда Колб

Украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 1052) в 1/16 финала 60-тысячника в Сан-Себастьяне (Испания) выиграла сет у Ипек Оз (Турция, WTA 203), но проиграла матч.

ITF W60 Сан-Себастьян. Грунт. 1/16 финала

Надежда Колб Ипек Оз – 2:6, 6:4, 5:7

В третьем сете украинка имела скрытый матчбол в 12 гейме, но не смогла реализовать брейк-поинт и далее проиграла свою подачу.

Отметим, что по мнению букмекеров представительница Турции являлась явной фавориткой встречи, а коэффициент на ее победу был всего 1.02, в то время как успех Надежды оценивался с коэффициентом 11.50.

Ранее Колб впервые прошла квалификацию на турнир серии W60.

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ITF Сан-Себастьян Надежда Колб Ипек Оз
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Источник Sport.ua
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