Александра Олейникова – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Яссах
14 июля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 52) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.
В первом раунде украинка играет против Ипек Оз (Турция, WTA 424). Поединок начнется в 15:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется либо с Мирьям Булгару, либо с Еленой Приданкиной.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Елизавета уступила Федерике Ургези в двух сетах в матче 1/16 финала
УЕФА не в восторге от идеи