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WTA
14 июля 2026, 15:30 | Обновлено 14 июля 2026, 15:55
906
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Александра Олейникова – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Яссах

14 июля 2026, 15:30 | Обновлено 14 июля 2026, 15:55
906
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Александра Олейникова – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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14 июля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 52) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.

В первом раунде украинка играет против Ипек Оз (Турция, WTA 424). Поединок начнется в 15:30 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Мирьям Булгару, либо с Еленой Приданкиной.

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WTA Яссы Ипек Оз Александра Олейникова смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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