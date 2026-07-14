Александра Олейникова – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 июля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 52) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.

В первом раунде украинка играет против Ипек Оз (Турция, WTA 424). Поединок начнется в 15:30 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Мирьям Булгару, либо с Еленой Приданкиной.

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