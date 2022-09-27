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  4. Надежда Колб впервые сыграет в основе 60-тысячнике ITF
ITF
27 сентября 2022, 16:12 |
233
0

Надежда Колб впервые сыграет в основе 60-тысячнике ITF

Украинка успешно преодолела сито квалификации

27 сентября 2022, 16:12 |
233
0
Надежда Колб впервые сыграет в основе 60-тысячнике ITF
ФТУ. Надежда Колб

Украинская теннисистка Надежда Колб пробилась в основную сетку грунтовом 60-тысячнике ITF в Сан-Себастьяне (Испания).

В первом круге квалификации она обыграла француженку Лейр де Эскурра (6:2, 6:2), а в финале отбора одолела третью сеяную Ноэлию Бузо Занотти (6:3, 6:3).

В первом круге основы Надежда сыграет против Ипек Оз их Турции. Это будет ее дебютное участие в основе турнире подобного уровня.

В парном разряде Надежда сыграет со своей сестрой Мариной, которая в одиночном разряде остановилась в первом круге квалификации.

Ранее на этом турнире победно стартовала Катарина Завацкая.

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Надежда Колб Марина Колб ITF Сан-Себастьян Ипек Оз
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Источник Sport.ua
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