Надежда Колб впервые сыграет в основе 60-тысячнике ITF
Украинка успешно преодолела сито квалификации
Украинская теннисистка Надежда Колб пробилась в основную сетку грунтовом 60-тысячнике ITF в Сан-Себастьяне (Испания).
В первом круге квалификации она обыграла француженку Лейр де Эскурра (6:2, 6:2), а в финале отбора одолела третью сеяную Ноэлию Бузо Занотти (6:3, 6:3).
В первом круге основы Надежда сыграет против Ипек Оз их Турции. Это будет ее дебютное участие в основе турнире подобного уровня.
В парном разряде Надежда сыграет со своей сестрой Мариной, которая в одиночном разряде остановилась в первом круге квалификации.
Ранее на этом турнире победно стартовала Катарина Завацкая.
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