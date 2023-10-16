Источник: Бавария интересуется Цыганковым

«Бавария» проявляет интерес к вингеру «Жироны» и сборной Украины Виктору Цыганкову. Об этом сообщает испанская As со ссылкой на немецкую Bild.

По их информации, чемпионы Германии уже отправляли скаутов для того, чтобы следить за матчами Цыганкова. Трансфер возможет следующим летом.

«Жирона» хочет получить за Цыганкова 30 миллионов евро. 50% от суммы следующего трансфера украинца получит его предыдущий клуб, «Динамо» Киев. «Жирона» заплатила за Цыганкова киевлянам 5 миллионов евро в январе текущего года.

В нынешнем сезоне на счету Цыганкова 1 гол и 1 ассист в 8 матчах за «Жирону» во всех турнирах. Сейчас 25-летний украинец восстанавливается после травмы.