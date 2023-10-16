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  4. Источник: Бавария интересуется Цыганковым
Испания
16 октября 2023, 17:49 |
512
6

Источник: Бавария интересуется Цыганковым

Трансфер возможен следующим летом

16 октября 2023, 17:49 |
512
6
Источник: Бавария интересуется Цыганковым
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Бавария» проявляет интерес к вингеру «Жироны» и сборной Украины Виктору Цыганкову. Об этом сообщает испанская As со ссылкой на немецкую Bild.

По их информации, чемпионы Германии уже отправляли скаутов для того, чтобы следить за матчами Цыганкова. Трансфер возможет следующим летом.

«Жирона» хочет получить за Цыганкова 30 миллионов евро. 50% от суммы следующего трансфера украинца получит его предыдущий клуб, «Динамо» Киев. «Жирона» заплатила за Цыганкова киевлянам 5 миллионов евро в январе текущего года.

В нынешнем сезоне на счету Цыганкова 1 гол и 1 ассист в 8 матчах за «Жирону» во всех турнирах. Сейчас 25-летний украинец восстанавливается после травмы.

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Бавария Виктор Цыганков Жирона трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Источник AS
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Комментарии 6
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roman75zpr
Продаётся только с Довбиком и Луниным )... 100 тыс. оптом )
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0
Умник
Я помню как Витя фоткался на Альянц Арене с другом. Де жавю
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0
CheMP
ооо,началось 
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0
Болела
Цікаво. Як на мене, краще ніж в АПЛ.
Хоча йому поки що і в Жироні непогано.
Головне відновитись від травми.
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0
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