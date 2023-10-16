Ювентус в январе сделает предложение по аренде Судакова

В зимнее трансферное окно туринский «Ювентус» настроен договориться о переходе в свои ряды полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

Как сообщает Dailysports.net со ссылкой на Sky Sports Italia, в январе «Ювентус» сделает предложение по аренде Судакова. В него может быть включена опция или обязательство выкупа.

Если арендовать Судакова в январе не удастся, то в «Ювентусе» настроены отложить вопрос полноценного трансфера полузащитника уже на лето 2024 года.

Напомним, 14 октября Судаков забил свой первый мяч за национальную сборную Украины, чем помог «сине-желтым» обыграть Северную Македонию (2:0).