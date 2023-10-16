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  4. Ювентус в январе сделает предложение по аренде Судакова
Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 09:57 |
581
0

Ювентус в январе сделает предложение по аренде Судакова

Если не удастся, то туринский топ-клуб отложит вопрос полноценного трансфера на лето

16 октября 2023, 09:57 |
581
0
Ювентус в январе сделает предложение по аренде Судакова
shakhtar.com

В зимнее трансферное окно туринский «Ювентус» настроен договориться о переходе в свои ряды полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

Как сообщает Dailysports.net со ссылкой на Sky Sports Italia, в январе «Ювентус» сделает предложение по аренде Судакова. В него может быть включена опция или обязательство выкупа.

Если арендовать Судакова в январе не удастся, то в «Ювентусе» настроены отложить вопрос полноценного трансфера полузащитника уже на лето 2024 года.

Напомним, 14 октября Судаков забил свой первый мяч за национальную сборную Украины, чем помог «сине-желтым» обыграть Северную Македонию (2:0).

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Ювентус трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Источник Dailysports.net
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