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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 16:40 | Обновлено 14 октября 2023, 16:41
980
1

Судаков забил первый гол за сборную Украины

Игрок удачно нанес дальний удар

14 октября 2023, 16:40 | Обновлено 14 октября 2023, 16:41
980
1
Судаков забил первый гол за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков оформил свой первый гол в составе сборной Украины. Игрок дальним ударом и с помощью рикошета забил в ворота Северной Македонии.

Георгий сделал счет 1:0.

Для Судакова это 10-й матч в составе национальной команды.

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу Украина - Северная Македония Евро-2024
Источник Sport.ua
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