Чемпионат Европы14 октября 2023, 16:40 | Обновлено 14 октября 2023, 16:41
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Судаков забил первый гол за сборную Украины
Игрок удачно нанес дальний удар
14 октября 2023, 16:40 | Обновлено 14 октября 2023, 16:41
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Хавбек сборной Украины Георгий Судаков оформил свой первый гол в составе сборной Украины. Игрок дальним ударом и с помощью рикошета забил в ворота Северной Македонии.
Георгий сделал счет 1:0.
Для Судакова это 10-й матч в составе национальной команды.
Георгій #Судаков - гол №1 за #збірна!— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) October 14, 2023
Звісно, враховуємо можливість, що арбітр #UKRMKD зарахує це як автогол, хоча, на мою думку, це лише рикошет після спрямованого удару. pic.twitter.com/sdxEnYsolp
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