Судаков забил первый гол за сборную Украины

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков оформил свой первый гол в составе сборной Украины. Игрок дальним ударом и с помощью рикошета забил в ворота Северной Македонии.

Георгий сделал счет 1:0.

Для Судакова это 10-й матч в составе национальной команды.