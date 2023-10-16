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Чемпионат Европы
16 октября 2023, 19:41 | Обновлено 16 октября 2023, 20:35
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Сергей РЕБРОВ: «С Мальтой должны быть очень сконцентрированы»

Наставник сборной Украины – об очередном матче отбора на Евро-2024

16 октября 2023, 19:41 | Обновлено 16 октября 2023, 20:35
1410
0
Сергей РЕБРОВ: «С Мальтой должны быть очень сконцентрированы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед игрой с командой Мальты в отборе на Евро-2024 рассказал о готовности подопечных и дал оценку возможным действиям соперника.

– Каково состояние команды сейчас?
– Как вы знаете, не сможет с Мальтой сыграть Руслан Малиновский. Он имеет три желтые карточки. Восстановился и начал работать в общей группе Денис Попов. Все игроки готовы, восстанавливаются и будут готовы на завтрашнюю встречу.

– Чего можно ожидать от Мальты? Первая игра с ними была очень сложной для сборной Украины.
– В первом матче Мальта, по моему мнению, играла открыто. У нее были моменты, особенно – в первом тайме. Их было достаточно. Для нас завтра будет очень важная игра. Мы должны быть очень сконцентрированы. Для нас это будет очень важная игра, как и с Северной Македонией. Я уверен все игроки это понимают. Мы готовимся очень серьезно.

– Как себя в сборной проявил Назарий Русин. Можно ли ожидать его завтра на поле?
– У нас еще есть тренировка сегодня. Я очень благодарен Назарию. Он – профессионал, все понимает, работает. Вызов в сборную для него – это большое уважение. Он работает вместе со всеми ребятами и завтра имеет шанс появиться в составе.

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Источник Sport.ua
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