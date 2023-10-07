Сенсационное поражение Динамо, победа футзалистов, Сваток вызван в сборную

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 6 октября.

1. Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями

Феерический матч в исполнении обороны киевского «Динамо»

2. Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ

Наша команда одержала уверенную победу

3A. Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе

Со счетом 3:1 наши волейболисты выиграли у команды Катара

3B. Кейла – не конкурент. Прометей одержал вторую убедительную победу в ЛЭБЛ

Украинский клуб разгромил команду Кейла из Эстонии со счетом 89:74

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Ребров вызвал в сборную Украины защитника Днепра-1

Сваток переведен из резервного списка

4B. Георгий Бущан и Виталий Буяльский могут покинуть Динамо зимой

Киевский клуб готов расстаться со своими лидерами

5. Громкая сенсация! Аль-Наср упустил победу с 2:0, гол Роналду отменили

Команда КриРо не сумела победить Абха в чемпионате Саудовской Аравии

6A. Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете

Кажется, у «Шахтера» неплохие шансы засудить бразильца и турецкий клуб

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Гюнеш ушел в отставку с поста главного тренера Бешикташа

Руководство стамбульского клуба приняло решение расстаться со специалистом

7A. ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК

Поединок АЗ Алкмаар – Легия завершился большим скандалом

7B. Второй допинг-тест Поля Погба также оказался положительным

Полузащитнику «Ювентуса» грозит длительная дисквалификация

8. Ферстаппен выиграл квалификацию в Катаре, Расселл и Хэмилтон – в топ-3

Очередный успех пилота Ред Булла

9. Завацкая обыграла сербку и вышла в полуфинал турнира в Лиссабоне

Украинка в двух сетах выиграла у Деяны Раданович

10A. Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?

Обозреватель Sport.ua уверен, что сказка «Жироны» все равно продолжится

10B. Андрей Кравчук. История украинского футболиста-беженца, игравшего в россии

The Athletic – об украинском футболисте Андрее Кравчуке

10C. Таблица коэффициентов. Благодаря двум победам Украина обошла Израиль

«Шахтер» совершил суперкамбэк в матче ЛЧ против бельгийского «Антверпена»