ITF06 октября 2023, 15:29 | Обновлено 06 октября 2023, 16:12
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Завацкая обыграла сербку и вышла в полуфинал турнира в Лиссабоне
Украинка в двух сетах выиграла у Деяны Раданович
06 октября 2023, 15:29 | Обновлено 06 октября 2023, 16:12
241
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 194) вышла в полуфинал грунтового турнира серии ITF W40 в Лиссабоне (Португалия).
В 1/4 финала соревнований украинка в двух сетах обыграла представительницу Сербии Деяну Раданович (WTA 270).
ITF W40 Лиссабон. Грунт. 1/4 финала
Деяна Раданович (Сербия) – Катарина Завацкая (Украина) [2] – 5:7, 1:6
Это была первая встреча теннисисток.
В полуфинале турнира Завацкая сыграет против победительницы пары Франциска Жорже – Анета Кужмова.
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