Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Завацкая обыграла сербку и вышла в полуфинал турнира в Лиссабоне
ITF
06 октября 2023, 15:29 | Обновлено 06 октября 2023, 16:12
241
0

Завацкая обыграла сербку и вышла в полуфинал турнира в Лиссабоне

Украинка в двух сетах выиграла у Деяны Раданович

06 октября 2023, 15:29 | Обновлено 06 октября 2023, 16:12
241
0
Завацкая обыграла сербку и вышла в полуфинал турнира в Лиссабоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 194) вышла в полуфинал грунтового турнира серии ITF W40 в Лиссабоне (Португалия).

В 1/4 финала соревнований украинка в двух сетах обыграла представительницу Сербии Деяну Раданович (WTA 270).

ITF W40 Лиссабон. Грунт. 1/4 финала

Деяна Раданович (Сербия) – Катарина Завацкая (Украина) [2] – 5:7, 1:6

Это была первая встреча теннисисток.

В полуфинале турнира Завацкая сыграет против победительницы пары Франциска Жорже – Анета Кужмова.

По теме:
Катарина Завацкая – Деяна Раданович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая победа за день. Завацкая выбила сестер Колб из турнира в Лиссабоне
Набирает обороты. Завацкая вышла в четвертьфинал 40-тысячника в Португалии
Катарина Завацкая Деяна Раданович
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
Футбол | 06 октября 2023, 11:18 4
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?

Обозреватель Sport.ua уверен, что сказка «Жироны» все равно продолжится

Стало известно, где Украина примет Италию в отборе на Евро-2024
Футбол | 05 октября 2023, 19:47 3
Стало известно, где Украина примет Италию в отборе на Евро-2024
Стало известно, где Украина примет Италию в отборе на Евро-2024

Поединок состоится в Леверкузене

Круче Свентек. Винстрик Гофф с августа 2023 года составляет 15 матчей
Теннис | 05.10.2023, 15:25
Круче Свентек. Винстрик Гофф с августа 2023 года составляет 15 матчей
Круче Свентек. Винстрик Гофф с августа 2023 года составляет 15 матчей
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 05.10.2023, 23:11
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
Моуриньо ничего не может выиграть в Европе. Пора уходить?
Футбол | 05.10.2023, 18:15
Моуриньо ничего не может выиграть в Европе. Пора уходить?
Моуриньо ничего не может выиграть в Европе. Пора уходить?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рикки ХАТТОН: «Победа Усика над Фьюри не является чем-то невозможным»
Рикки ХАТТОН: «Победа Усика над Фьюри не является чем-то невозможным»
05.10.2023, 09:12 1
Бокс
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
05.10.2023, 09:29 8
Футбол
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
05.10.2023, 00:10 16
Футбол
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
05.10.2023, 17:15 5
Теннис
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
05.10.2023, 05:39 2
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
05.10.2023, 10:17 2
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
06.10.2023, 06:15 2
Футбол
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
05.10.2023, 21:39 100
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем