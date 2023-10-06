ОФИЦИАЛЬНО. Ребров вызвал в сборную Украины защитника Днепра-1

УАФ объявила о том, что тренер сборной Украины Сергей Ребров довызвал в состав команды защитника «Днепра-1» Александра Сватка. На этот момент в сборную вызвали 26 исполнителей.

Ранее вместо травмированных Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко команду пополнили Александр Пихаленок и Назарий Русин. Сваток провел за сборную два матча.

В нынешнем сезоне 29-летний игрок провел 13 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Сборная Украины начнет сбор в Праге 8 октября. Команда в рамках отбора Евро-2024 сыграет против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября).