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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
06.10.2023 18:00 – FT 2 : 2
Абха
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Саудовская Аравия
06 октября 2023, 20:20 | Обновлено 06 октября 2023, 20:25
421
0

Громкая сенсация! Аль-Наср упустил победу с 2:0, гол Роналду отменили

Команда КриРо не сумела победить Абха в чемпионате Саудовской Аравии

06 октября 2023, 20:20 | Обновлено 06 октября 2023, 20:25
421
0
Громкая сенсация! Аль-Наср упустил победу с 2:0, гол Роналду отменили
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

6 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Наср» и «Абха». Игра завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче на 3-й минуте открыл Отавио. Уже спустя 25 минут Андерсон Талиска удвоил преимущество хозяев.

К концу первого тайма Саад Бгуир отыграл 1 мяч для гостей, забив на 36-й.

На 66-й минуте звездный португальский форвард Криштиану Роналду мог оформить 3-й мяч для «Аль-Насра», однако его гол отменили из-за офсайда.

В итоге гости смогли сотворить громкую сенсацию, отыгравшись со счета 0:2. На 90+6-й минуте мяч в ворота «Аль-Насра» отправил Карл Токо-Экамби.

Перед началом поединка «Аль-Наср» считался явным фаворитом поединка. На победу всемирного клуба давали коэффициент 1.05.

Сейчас «Аль-Наср» занимает 3-е место в таблице чемпионата. У команды 19 очков после 9 туров.

Чемпионат Саудовской Аравии. 6 октября. 9-й тур

Аль-Наср Абха 2:2

Голы: Отавио, 3, Талиска, 28 – Бгуир, 36, Экамби, 90+2

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Аль-Наср Эр-Рияд Абха чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Андерсон Талиска офсайд Карл Токо-Экамби Отавио
Источник Sport.ua
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