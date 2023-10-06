Громкая сенсация! Аль-Наср упустил победу с 2:0, гол Роналду отменили
Команда КриРо не сумела победить Абха в чемпионате Саудовской Аравии
6 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Наср» и «Абха». Игра завершилась со счетом 2:2.
Счет в матче на 3-й минуте открыл Отавио. Уже спустя 25 минут Андерсон Талиска удвоил преимущество хозяев.
К концу первого тайма Саад Бгуир отыграл 1 мяч для гостей, забив на 36-й.
На 66-й минуте звездный португальский форвард Криштиану Роналду мог оформить 3-й мяч для «Аль-Насра», однако его гол отменили из-за офсайда.
В итоге гости смогли сотворить громкую сенсацию, отыгравшись со счета 0:2. На 90+6-й минуте мяч в ворота «Аль-Насра» отправил Карл Токо-Экамби.
Перед началом поединка «Аль-Наср» считался явным фаворитом поединка. На победу всемирного клуба давали коэффициент 1.05.
Сейчас «Аль-Наср» занимает 3-е место в таблице чемпионата. У команды 19 очков после 9 туров.
Чемпионат Саудовской Аравии. 6 октября. 9-й тур
Аль-Наср – Абха – 2:2
Голы: Отавио, 3, Талиска, 28 – Бгуир, 36, Экамби, 90+2
⌛️ || Full time, @AlNassrFC 2:2 #Abha #AlNassrAbha | #yallaRSL pic.twitter.com/PtdIEpqkI7— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 6, 2023
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