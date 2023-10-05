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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
06.10.2023 18:00 - : -
Абха
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Саудовская Аравия
05 октября 2023, 02:29 |
8
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Аль-Наср – Абха. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 6 октября в 18:00 по Киеву

05 октября 2023, 02:29 |
8
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Аль-Наср – Абха. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября на «Аль-Аввал Парк» пройдет матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» встретится с «Абхой». Старт поединка намечен на 18:00 по киевскому времени.

Аль-Наср

Команда в прошлом сезоне, уже с Роналду в составе, ухитрилась остаться без чемпионского титула - в очередной уже раз, ведь 9-й трофей был взят еще в 2019-м году. И, конечно же, рыцари Неджды явно настроены на этот раз взять титул. На пост главного тренера пришел Луиш Каштру, который ради этого ушел Ботафого, лидирующего в бразильской Серии А. В составе появились Секо Фофана, Алекс Теллес, Садио Мане, Отавио и Эмерик Ляпорт - на это потратили порядка полутора сотен миллионов. Вот только, и правда выигрывая большинство поединков, фаворит допускает и осечки - сезон в Саудовской Аравии стартовал с пары поражений. Но потом, с учетом 2-1 с Аль-Таи, выиграли все 6 поединков на внутренней арене и справились с Аль-Шабабом, Персеполисом и Истиклолом в Лиге чемпионов Азии.

Абха

Клуб еще 5 лет назад, в 2018-м году, играл в третьем по рангу дивизионе страны. Потом, правда, за год он прошел Первую Лигу, и более-менее уверенно закрепился на высшем уровне. Правда, максимум, что получалось - это дважды финишировать 9-ми. В прошлом сезоне и вовсе лидеры Юга остались на 12-й позиции. Тут тоже поработали над усилением, правда, в меру своих возможностей: появился новый тренер, поляк Михневич, с ним пришел его земляк, Крыховяк, а также Татарушану и Токо-Экамби с Камано. Поначалу, на старте, выиграли пару матчей дома, у Аль-Раэда и Аль-Фейхи. Но потом последовали сплошные поражения. Были шансы устоять хотя бы на ничью с Аль-Риядом, но на 84-й минуте Грэй забил все-таки единственный мяч.

Статистика личных встреч

Все 5 последних очных поединков закончились победами Аль-Насра.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в какую-то борьбу в этой паре. Тут Роналду и компания должны выиграть разгромно - ставим на победу принимающей стороны при форе -2,5 забитых гола (коэффициент - 1,71).

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Абха Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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