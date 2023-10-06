Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица коэффициентов. Благодаря двум победам Украина обошла Израиль
Лига чемпионов
06 октября 2023, 15:50 | Обновлено 06 октября 2023, 16:33
3561
5

Таблица коэффициентов. Благодаря двум победам Украина обошла Израиль

«Шахтер» совершил суперкамбэк в матче ЛЧ против бельгийского «Антверпена»

06 октября 2023, 15:50 | Обновлено 06 октября 2023, 16:33
3561
5
Таблица коэффициентов. Благодаря двум победам Украина обошла Израиль
Getty Images/Global Images Ukraine

​В мид-уик состоялся 2-й тур группового раунда еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Впервые в сезоне Украина набрала за неделю 100% возможных очков. Донецкий «Шахтер» совершил суперкамбэк в матче Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена» (3:2), а в Лиге конференций «Заря» одержала выездную победу над исландским «Брейдабликом» (1:0).

Две победы принесли Украине прибавку +0.800 за неделю, что дает в сумме 26.600 балла. Украина опередила Израиль (ничья и поражение, суммарно 26.375) и поднялась на 17-ю позицию в пятилетнем рейтинге. В сезонном рейтинге Украина имеет 2.700 и находится на 27-м месте (среди 55 стран).

Чехия (две победы и одно поражение, 27.550) на этой неделе прибавила +1.000 в рейтинг и обошла Норвегию (два поражения, 26.875) в борьбе за 15-ю позицию, заодно приблизившись к Дании (победа и поражение, 27.500), прибавка у которой составила +0.500.

Страны, которые в конце сезона 2023/24 окажутся вне топ-15 по итогам 5-летнего рейтинга, останутся лишь с 4-мя командами в еврокубках и всего с одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

По теме:
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Брайтон еще не топ-команда, а я пока не топ-тренер»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Сикан мало улыбается. Теперь есть повод улыбнуться»
Анатолий ЧАНЦЕВ: «В победе Зари большая заслуга Турбаевского»
таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы Шахтер Донецк Заря Луганск выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций Антверпен - Шахтер Антверпен Брейдаблик - Заря Брейдаблик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Второй допинг-тест Поля Погба также оказался положительным
Футбол | 06 октября 2023, 15:43 0
Второй допинг-тест Поля Погба также оказался положительным
Второй допинг-тест Поля Погба также оказался положительным

Полузащитнику «Ювентуса» грозит длительная дисквалификация

Стало известно, где Украина примет Италию в отборе на Евро-2024
Футбол | 05 октября 2023, 19:47 3
Стало известно, где Украина примет Италию в отборе на Евро-2024
Стало известно, где Украина примет Италию в отборе на Евро-2024

Поединок состоится в Леверкузене

Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
Футбол | 06.10.2023, 11:18
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
Футбол | 06.10.2023, 06:15
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
Заря делит 1 место, серебро Ковтуна, Шахтер – без денег за Тете и Соломона
Футбол | 06.10.2023, 06:00
Заря делит 1 место, серебро Ковтуна, Шахтер – без денег за Тете и Соломона
Заря делит 1 место, серебро Ковтуна, Шахтер – без денег за Тете и Соломона
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Алексей Столетов
Нда. Когда-то в 2007 Шахтер приехал к нам в Иерусалим и растоптал местного чемпиона 3:0. Местные пацаны были в восторге от Брандао. Никогда не думал, что израильский футбол хотя бы приблизится к украинскому
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
nick07
навряд чи дотягнуть до ТОП-15, ШД в наступних 2 матчах навряд чи хоча б нічию заробить, хіба що одна Зоря буде тягнути. 
Але, на жаль, у нас доволі багато відпаде по завершенню сезону і ми не можемо хоча б компенсувати втрату, всі решта конкурентів вже в "плюсі" або близько до того. Тому, швидше всього будемо десь на 19-20 місці.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
05.10.2023, 09:29 8
Футбол
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
05.10.2023, 00:10 16
Футбол
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
04.10.2023, 21:25 1
Футбол
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
05.10.2023, 23:11 2
Бокс
Дальше без украинок. Стали известны все участницы 1/4 финала в Пекине
Дальше без украинок. Стали известны все участницы 1/4 финала в Пекине
05.10.2023, 16:17
Теннис
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
04.10.2023, 21:41 204
Футбол
Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера
Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера
05.10.2023, 09:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем