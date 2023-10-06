Таблица коэффициентов. Благодаря двум победам Украина обошла Израиль

​В мид-уик состоялся 2-й тур группового раунда еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Впервые в сезоне Украина набрала за неделю 100% возможных очков. Донецкий «Шахтер» совершил суперкамбэк в матче Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена» (3:2), а в Лиге конференций «Заря» одержала выездную победу над исландским «Брейдабликом» (1:0).

Две победы принесли Украине прибавку +0.800 за неделю, что дает в сумме 26.600 балла. Украина опередила Израиль (ничья и поражение, суммарно 26.375) и поднялась на 17-ю позицию в пятилетнем рейтинге. В сезонном рейтинге Украина имеет 2.700 и находится на 27-м месте (среди 55 стран).

Чехия (две победы и одно поражение, 27.550) на этой неделе прибавила +1.000 в рейтинг и обошла Норвегию (два поражения, 26.875) в борьбе за 15-ю позицию, заодно приблизившись к Дании (победа и поражение, 27.500), прибавка у которой составила +0.500.

Страны, которые в конце сезона 2023/24 окажутся вне топ-15 по итогам 5-летнего рейтинга, останутся лишь с 4-мя командами в еврокубках и всего с одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)