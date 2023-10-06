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Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 19:21 | Обновлено 06 октября 2023, 19:25
3879
2

Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете

Кажется, у «Шахтера» неплохие шансы засудить бразильца и турецкий клуб

06 октября 2023, 19:21 | Обновлено 06 октября 2023, 19:25
3879
2
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Донецкий «Шахтер» подал иск против бразильского вингера Тете, вместе с которым ответственность разделяет его нынешний клуб «Галатасарай», по поводу взысканий денежной компенсации за уход из стана «горняков».

Несмотря на то, что президент «Галатасарая» Дурсун Озбек накануне выразил уверенность в том, что стамбульцам ничего не грозит, и юристы проработали все вопросы досконально, турецкие СМИ рапортуют об интересном нюансе, который может сыграть против Тете и «львов».

Оказывается, 31 марта 2022 года Тете при переходе на правах Annexe 7 ФИФА в «Лион», подписал новый контракт с «Шахтером», по условиям которого донецкий клуб обязался выплачивать бразильцу часть его оклада, так как французы не были готовы полностью покрыть сумму заработка Тете по договору с «горняками».

Последнее обстоятельство наложило определенные обязательства на Тете, и теперь может сыграть против бразильца, так как ФИФА разрешила использовать Annexe 7 только тем легионерам украинских клубов, которые не подписывали новых соглашений после 7 марта 2022 года.

В контракте Тете с «Шахтером» была прописана клаусула в 150 миллионов евро, и теперь, как полагают дончане, бразильский футболист вместе со стамбульским клубом несут солидарную ответственность за неправомерное расторжение футболистом контракта.

В нынешнем сезоне Тете провел 9 матчей за «Галатасарай», в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.

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Источник Fotospor
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Комментарии 2
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BARA.bass
Если это действительно так как пишут Турецкие СМИ, то буду рад если Шахтёр поставит раком Тете.
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