Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете

Донецкий «Шахтер» подал иск против бразильского вингера Тете, вместе с которым ответственность разделяет его нынешний клуб «Галатасарай», по поводу взысканий денежной компенсации за уход из стана «горняков».

Несмотря на то, что президент «Галатасарая» Дурсун Озбек накануне выразил уверенность в том, что стамбульцам ничего не грозит, и юристы проработали все вопросы досконально, турецкие СМИ рапортуют об интересном нюансе, который может сыграть против Тете и «львов».

Оказывается, 31 марта 2022 года Тете при переходе на правах Annexe 7 ФИФА в «Лион», подписал новый контракт с «Шахтером», по условиям которого донецкий клуб обязался выплачивать бразильцу часть его оклада, так как французы не были готовы полностью покрыть сумму заработка Тете по договору с «горняками».

Последнее обстоятельство наложило определенные обязательства на Тете, и теперь может сыграть против бразильца, так как ФИФА разрешила использовать Annexe 7 только тем легионерам украинских клубов, которые не подписывали новых соглашений после 7 марта 2022 года.

В контракте Тете с «Шахтером» была прописана клаусула в 150 миллионов евро, и теперь, как полагают дончане, бразильский футболист вместе со стамбульским клубом несут солидарную ответственность за неправомерное расторжение футболистом контракта.

В нынешнем сезоне Тете провел 9 матчей за «Галатасарай», в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.