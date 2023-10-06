ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК

5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций в группе Е между клубами АЗ Алкмаар (Нидерланды) и «Легия» Варшава (Польша). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

После окончания матча произошел очень громкий скандал.

По словам журналиста Przegląd Sportowy Роберта Блоньского, полиция и служба безопасности не хотели выпускать игроков и сотрудников «Легии» со стадиона. Нападению подверглись игроки, а также сам президент. Тренер по физической подготовке польского клуба был избит полицией.

По информации присутствовавших на месте польских журналистов, нидерландская полиция задержала двух игроков «Легии». Речь идет о Жозуэ и Радоване Панкове. На территории царил огромный хаос. Игроки варшавского клуба были задержаны службами. Изначально их должны были доставить в Амстердам, но в конечном итоге все указывает на то, что они остались в Алкмаре. Остальная часть команды уже вернулась в отель.

Сразу после матча нидерландские СМИ сообщили, что болельщики из Варшавы столкнулись с полицией. Перед въездными воротами произошел «штурм». Один из полицейских якобы потерял сознание, а посетители якобы отобрали у полицейских дубинки и перцовые баллончики. Нидерландцы сообщили, что в таких условиях проверить билеты на воротах было невозможно. Через некоторое время выяснилось, что полиция спровоцировала болельщиков из Варшавы, желая украсть их флаги.

«В один момент, буквально от секунды к секунде, охрана стадиона в Алкмаре приняла решение закрыть объект и никого не выпускать. В этот момент часть команды находилась в автобусе. И вот тут все началось. Внутри застряли все, в том числе и те, кто из АЗ», – сказал Роберт Блоньски из Przegląd Sportowy.

Как добавил Роберт Блоньски, причиной всей неразберихи стала попытка местной полиции украсть флаги из гостевого сектора.

«Причина закрытия? Болельщиков «Легии» начали выпускать из гостевого сектора, который находился на другой стороне, и они пытались украсть их флаги перед матчем. Считалось, что их выход представляет угрозу для других, поэтому было принято идиотское решение о закрытии объекта. Это стало причиной эскалации драки... И приняло беспрецедентные масштабы. Выведение Жозе и Панкова из автобуса, грубое и поистине жестокое поведение голландской полиции и службы безопасности .Такой драки я никогда не видел, футболисты в полицейском участке...», – пишет журналист Przegląd Sportowy.

«Жозуэ с Панковым по дороге в Амстердам... В полицейской машине», – добавил Роберт Блоньски. Как сообщил журналист, «речь идет о консуле». Проблема, однако, в том, что голландцы якобы не хотят разговаривать с польским консулом, потому что Жозуэ и Панков – не поляки. Ситуация на местах остается крайне напряженной. Полицейские якобы потребовали от обоих игроков выйти из автобуса, пригрозив, что, если этого не произойдет, они ворвутся внутрь и задержат их силой.

«Президента «Легии» Дариуша Миодуского полиция ударила по лицу. Местные жители не хотят разговаривать с польским консулом по поводу задержаний Панкова и Жозуэ, а серб и португалец не отвечают на телефонные звонки, они наверное, спят», — сказал Марцин Шимчик из legia.net.

Сегодня вечером, 6 октября, стало известно, что Жозуэ и Радован возвращаются в Польшу.

Wielka awantura po meczu Alkmaar - Legia. Piłkarze i prezes Mioduski najpierw zaatakowani, a potem wyprowadzeni. Na zdjęciach prowadzeni przez ochronę Josue i Pankov. Skandal! @SportSE_pl pic.twitter.com/6s5rHdA5P0 — Przemysław Ofiara (@przemekofiara) October 5, 2023

🚨Josue prowadzony w kajdankach przez policję do radiowozu. Nieprawdopodobne zdarzenia w Alkmaar. @sport_tvppl pic.twitter.com/iltohCgeCy — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) October 5, 2023