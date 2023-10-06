Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?

Первое по-настоящему серьезное испытание для неожиданного лидера чемпионата Испании – «Жироны» – встреча с «Реалом» – закончилось фиаско. Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика в родных стенах разгромно уступила – 0:3.

Если судить не столько по итоговому счету, сколько по игре и созданным голевым моментам, то хозяева не выглядели на безнадежные 0:3. И как минимум на один забитый гол наработали (все могло быть совершенно иначе, забей Цыганков в самом дебюте поединка).

С другой стороны, финальное преимущество «сливочных» ни у кого не должно вызывать сомнений: команда Анчелотти оказалась сильнее команды Мичела. Сильнее, прежде всего, в центре поля. Кроос, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Винисиус – футболистов такого уровне в «Жироне» ожидаемо не нашлось. «Коллективная» полузащита «Реала» банально «перекусила» центр поля, оставив Довбика без мяча.

И хотя Артем все равно нашел свой единственный момент (но не сумел его реализовать), и хотя защита «королевского клуба» не казалась идеальной (ну, хотя бы из-за проблем с травмами основных центрбеков), все равно гости победили заслуженно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Хозяев можно пожалеть за нереализованные моменты в начале матча, но по факту «Жирона» провела неудачный поединок. И давайте будем откровенны: если бы не два украинца в составе «красно-белой» команды, мы бы оказывали ей куда меньшее внимание.

Но украинские легионеры в составе «Жироны» есть. И играют там далеко не последнюю роль. Так что наш интерес к каталонскому коллективу в любом случае будет повышенным.

И даже без факта наличия наших в составе жиронцев, даже после крупного «спотыкания» на первом же серьезном задании нельзя утверждать, что сказка каталонской «золушки» уже закончилась. Наоборот, ее сказка в любом случае будет продолжаться. Потому что само участие провинциального коллектива в одной из сильнейших футбольных лиг мира уже и есть чем-то нереальным.

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В чемпионатах, где четко и жестко установлен дуализм, рассчитывать на его разрушение практически нереально. Даже такой монстр построения защиты, как «Атлетико», не смог повлиять существенно на десятилетиями установленную тенденцию. В «эру» Диего Симеоне его команда лишь дважды сумела нарушить гегемонию «Реала» и «Барселоны».

Безусловно, «матрасникам» и их неистовому наставнику обязательно нужно отдать должное. «Атлетико» сейчас – безусловная третья сила испанского футбола. Но все равно не покидает ощущение, что рано или поздно вторая по статусу мадридская команда сдуется. А вот две вечно первые там и останутся – вечно первыми.

Это все – о том, что очень и очень сложно в таком предсказуемом с точки зрения фаворитизма чемпионате устроить хотя бы локальную сенсацию. На коротком отрезке времени устроить сенсацию могли «Валенсия», «Севилья», «Атлетик», «Сосьедад», «Вильярреал», однако эти команды в историческом смысле являются (кто давно, кто недавно) столпами испанского футбола.

«Жирона» таким столпом, безусловно, не является. И в обозримом будущем не будет, как бы мы, болельщики Цыганкова и Довбика, этого не хотели. Потому что по своей сути клуб из Жироны – даже не середняк, а чуть ниже. Если называть вещи своими именами, то с точки зрения бюджета (а деньги в футболе играют если и не главную роль, то одну из основных) этот каталонский клуб – аутсайдер Ла Лиги.

Основной источник заработка «Жироны» - продажа футболистов и телеправ. Точнее, так: продажа телеправ и футболистов. Если в последнее межсезонье «красно-белые» продали своих игроков почти на 16 миллионов евро, то от продажи прав на телетрансляции они заработали в минувшем сезоне целых 38 миллионов. Скажу больше: без денег транслятора Ла Лиги «Жирона» превратилась бы в заурядную команду Сегунды, который была почти полвека.

В позапрошлом сезоне у «Жироны», выступающей во втором эшелоне испанского футбола, годовой бюджет был ниже десяти миллионов евро. Тем не менее, команда смогла пробиться в Ла Лигу.

И, несмотря на необходимость считать почти каждый евро (по зарплатам «Жирона» в минувшем сезоне была третья с конца), «красно-белые» весьма неплохо выступили в прошлом чемпионате: даже за еврокубки боролись.

И тут мы подходим к моменту, когда обязательно нужно сказать о том, что в футболе не всегда играют только деньги, что в его величества короля спорта всегда есть место для чуда и для подвига. Да, так оно и есть. Хотя вышеизложенную теорию о том, что футболом правят сильные мира сего, это не опровергает.

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В последние годы в чемпионате Испании из нетоповых команд наводили шороху «Эйбар», «Бетис», «Лас-Пальмас» и «Гранада». Ну, как наводили: могли сотворить сенсацию в матче против фаворита, а некоторые («Бетис» и «Гранада») даже лидировали некоторое время.

Но по факту все неизменно завершалось традиционно: чемпионат выигрывали те, кому и положено по статусу. А «выскочки» практически никогда не попадали даже в еврокубки.

Скорее всего, и с «Жироной» на финише сезона произойдет аналогичная оказия. Ведь, несмотря на всю симпатичность ее футбола, рассчитывать на то, что команда серьезно будет претендовать на «зону Лиги чемпионов» могут лишь отъявленные романтики. Реалисты же ставят на понятно кого.

В контексте нашей истории нужно обязательно учитывать и на исторический аспект. У «Жироны» напрочь отсутствует опыт выступлений на высшем уровне. Нынешний чемпионат Испании для нее – лишь четвертый. Остальное время «красно-белая» команда бултыхалась в низах испанского футбола.

Поэтому повторюсь еще раз: несмотря на поражение от «Реала» и потерю лидерства, сказка для «Жироны» и ее болельщиков в любом случае продолжится. Хотя бы потому, что футбол, культивируемый подопечными Мичела Санчеса, иначе, чем «вкусным», и не назовешь. Довольно посредственный по подбору коллектив испанский тренер сумел так вымуштровать, что он демонстрирует один из самых привлекательных «рисунков игры» в Примере.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Да, у «Жироны» серьезный перегиб между линией обороны и атаки (в пользу последней), не хватает ресурса для усиления, не особо удается менять неудачно складывающуюся игру из-за того, что скамейка слишком короткая, но на отдельных интервалах футбол «Жироны» действительно завораживает.

То, как «красно-белые» переходят от обороны к атаке, как пытаются контролировать мяч, как прессингуют и пытаются обыгрывать оппонента на узком отрезке поля – все это настоящее искусство.

Нечто подобное делал Роберто Де Дзерби в своем «Сассуоло». А теперь делает в своем «Брайтоне».

Беда лишь в том, что, как и Де Дзерби, Мичел со временем наверняка уйдет на повышение. И его «Сассуоло» (в нашем случае «Жирона») снова погрузится в пучину безвременья.

Ведь те, у кого есть деньги, умеют договариваться с теми, у кого есть идеи.

Но как же хочется, чтобы «Жирона» пошла другим путем. Ну, хотя бы путем «Униона» – некогда третьесортного берлинского клуба, который сумел разорвать шаблоны и пробиться в Лигу чемпионов.