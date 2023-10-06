Георгий Бущан и Виталий Буяльский могут покинуть Динамо зимой

Киевское «Динамо» в следующее трансферное окно, зимой, готово продать двух ведущих футболистов.

Речь идет об украинском голкипере Георгии Бущане и полузащитнике Виталии Буяльском.

По информации источника, к украинцам проявляют интерес турецкие команды. Бущаном интересуется золотой призер «Галатасарай», который готов предложить 4 миллиона евро. Буяльским интересуются «Бешикташ» и «Фенербахче». Если футболисты изъявят желание перейти в иностранную команду, то руководство «бело-синих» не будет возражать.

После шести сыгранных матчей «Динамо» имеет в своем активе 15 очков.