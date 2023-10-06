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  4. Георгий Бущан и Виталий Буяльский могут покинуть Динамо зимой
Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 13:58 | Обновлено 06 октября 2023, 14:59
1878
6

Георгий Бущан и Виталий Буяльский могут покинуть Динамо зимой

Киевский клуб готов расстаться со своими лидерами

06 октября 2023, 13:58 | Обновлено 06 октября 2023, 14:59
1878
6
Георгий Бущан и Виталий Буяльский могут покинуть Динамо зимой
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Киевское «Динамо» в следующее трансферное окно, зимой, готово продать двух ведущих футболистов.

Речь идет об украинском голкипере Георгии Бущане и полузащитнике Виталии Буяльском.

По информации источника, к украинцам проявляют интерес турецкие команды. Бущаном интересуется золотой призер «Галатасарай», который готов предложить 4 миллиона евро. Буяльским интересуются «Бешикташ» и «Фенербахче». Если футболисты изъявят желание перейти в иностранную команду, то руководство «бело-синих» не будет возражать.

После шести сыгранных матчей «Динамо» имеет в своем активе 15 очков.

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Виталий Буяльский Георгий Бущан Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Бешикташ Фенербахче Галатасарай
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 6
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Олександр Січкаренко
Бущан в цьому сезоні пропускає багато, треба продавати.. Нещерет стане першим номером
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0
Falko
Взагалі-то в таких випадках указують джерело.
А то я теж можу написати, що за інформацією джерела (сусідки по роботі) взимку Мбаппе переходить у Динамо. Гратиме за їду. Інфа - 100.
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0
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u6464u
За Бущана ще можна щось отримати , а Буяльський куди ,зеро , хіба що відпустить на всі чотири сторони щоб розгрузить зарплатну відомість , та й Ігор Михайлович розуміє що тяжки часи настають , не до дітей лейтенанта Шміта .
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-5
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