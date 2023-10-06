Георгий Бущан и Виталий Буяльский могут покинуть Динамо зимой
Киевский клуб готов расстаться со своими лидерами
Киевское «Динамо» в следующее трансферное окно, зимой, готово продать двух ведущих футболистов.
Речь идет об украинском голкипере Георгии Бущане и полузащитнике Виталии Буяльском.
По информации источника, к украинцам проявляют интерес турецкие команды. Бущаном интересуется золотой призер «Галатасарай», который готов предложить 4 миллиона евро. Буяльским интересуются «Бешикташ» и «Фенербахче». Если футболисты изъявят желание перейти в иностранную команду, то руководство «бело-синих» не будет возражать.
После шести сыгранных матчей «Динамо» имеет в своем активе 15 очков.
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А то я теж можу написати, що за інформацією джерела (сусідки по роботі) взимку Мбаппе переходить у Динамо. Гратиме за їду. Інфа - 100.