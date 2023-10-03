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  4. Травма оказалась тяжелее. Игрок Челси может пропустить 2 месяца
Англия
03 октября 2023, 16:43 |
1318
0

Травма оказалась тяжелее. Игрок Челси может пропустить 2 месяца

Бен Чилвелл может вернуться к Новому году

03 октября 2023, 16:43 |
1318
0
Травма оказалась тяжелее. Игрок Челси может пропустить 2 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Чилвелл

Левый защитник лондонского «Челси» Бен Чилвелл пропустит 2 месяца из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что на восстановление понадобится всего месяц, но травма оказалась тяжелее. 26-летний игрок может вернуться в декабре, но это не гарантировано.

Это уже третья тяжелая травма Бена Чилвелла в составе «Челси». В общей сложности он пропустил 308 дней из-за различных повреждений за 3 года пребывания в лондонском клубе после трансфера из «Лестера» за 50 миллионов евро.

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Бен Чилвелл Челси травма колена Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма Фабрицио Романо
Источник Sport.ua
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