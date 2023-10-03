Травма оказалась тяжелее. Игрок Челси может пропустить 2 месяца
Бен Чилвелл может вернуться к Новому году
Левый защитник лондонского «Челси» Бен Чилвелл пропустит 2 месяца из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что на восстановление понадобится всего месяц, но травма оказалась тяжелее. 26-летний игрок может вернуться в декабре, но это не гарантировано.
Это уже третья тяжелая травма Бена Чилвелла в составе «Челси». В общей сложности он пропустил 308 дней из-за различных повреждений за 3 года пребывания в лондонском клубе после трансфера из «Лестера» за 50 миллионов евро.
🚨🔵 Ben Chilwell expected to miss the next 2 months due to hamstring injury.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2023
He could return in December but it’s not guaranteed yet.
🇪🇸 Blow for Poch but Chelsea coaching staff have also appreciated Cucurella’s performances, training best way. Three games started, three wins. pic.twitter.com/VewY6Lma85
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