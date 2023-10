Травма оказалась тяжелее. Игрок Челси может пропустить 2 месяца

Левый защитник лондонского «Челси» Бен Чилвелл пропустит 2 месяца из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что на восстановление понадобится всего месяц, но травма оказалась тяжелее. 26-летний игрок может вернуться в декабре, но это не гарантировано.

Это уже третья тяжелая травма Бена Чилвелла в составе «Челси». В общей сложности он пропустил 308 дней из-за различных повреждений за 3 года пребывания в лондонском клубе после трансфера из «Лестера» за 50 миллионов евро.

🚨🔵 Ben Chilwell expected to miss the next 2 months due to hamstring injury.



He could return in December but it’s not guaranteed yet.



🇪🇸 Blow for Poch but Chelsea coaching staff have also appreciated Cucurella’s performances, training best way. Three games started, three wins. pic.twitter.com/VewY6Lma85