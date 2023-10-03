Травма оказалась тяжелее. Игрок Челси может пропустить 2 месяца

Левый защитник лондонского «Челси» Бен Чилвелл пропустит 2 месяца из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что на восстановление понадобится всего месяц, но травма оказалась тяжелее. 26-летний игрок может вернуться в декабре, но это не гарантировано.

Это уже третья тяжелая травма Бена Чилвелла в составе «Челси». В общей сложности он пропустил 308 дней из-за различных повреждений за 3 года пребывания в лондонском клубе после трансфера из «Лестера» за 50 миллионов евро.