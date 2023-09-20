Шахтер уступил Порту, гол вратаря спас Лацио, черная ночь Украины в теннисе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 19 сентября.

1A. Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту

Донецкий клуб стартовал с поражения в Лиге чемпионов

1B. Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

2A. Турнирные таблицы. Шахтер – на 3-й позиции. Итоги 1-го дня Лиги чемпионов

Свои матчи выиграли фавориты: Барселона, ПСЖ, Манчестер Сити

2B. ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал поражение от «Порту» в матче ЛЧ

3A. ВИДЕО. Гол вратаря на последних секундах спас Лацио от поражения

«Селтик» вдевятером проиграл «Фейенорду»

3B. ПСЖ не оставил шансов Боруссии Дортмунд, Мбаппе снова забил

Чемпионы Франции начали Лигу чемпионов с победы

4A. Уверенный старт подопечных Хави. Барселона разгромила Антверпен

Каталонский клуб отправил в ворота соперника пять сухих голов

4B. Понервничали только в первом тайме. Ман Сити начал с волевой победы

Подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу в первом матче ЛЧ

5. Юношеская лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения

Гол престижа для горняков забил Олег Пушкарев

6. Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024

Подопечные Ивана Петкова проиграли команде Доминиканской Республики 0:3

7. Юлия Ткач-Осипчук завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе

В финале в весовой категории до 59 кг украинка проиграла спортсменке из Китая

8A. Калинина уступила чемпионке Aus Open 2020 в двух сетах, проиграв 2-й с 5:2

Ангелина завершила выступления в Гвадалахаре, вылетев во 2-м раунде от Кенин

8B. Ястремская уступила экс-первой ракетке мира во 2-м раунде турнира в Мексике

Даяна в двух партиях проиграла Виктории Азаренко

8C. Минус 3 за ночь. Костюк без шансов проиграла Остапенко в Гвадалахаре

На турнире в Мексике не осталось представительниц Украины в одиночном разряде

9A. «Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев

Виктор и Артем сыграли существенную роль в победе над «Гранадой» в Ла Лиге

9B. Дебют Максимова в Днепре-1, Кривбасс уже второй, победы Шахтера и Динамо

Самые интересные события седьмого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10A. Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту

Команда, которую в соперниках хотел видеть капитан «горняков» Тарас Степаненко

10B. Пять главных интриг нового сезона в Лиге чемпионов

19 сентября стартует 69-й розыгрыш самого престижного клубного турнира Европы