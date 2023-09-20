Уверенный старт подопечных Хави. Барселона разгромила Антверпен
Каталонский клуб отправил в ворота соперника пять сухих голов
Сегодня, 19 сентября, был сыгран первый матч группового этапа Лиги Чемпионов в группе Н.
Каталонская «Барселона» на «Эстадио Олимпико» не оставила шансов чемпиону Бельгии «Антверпену», разгромив соперника со счетом 5:0.
Первый тайм «сине-гранатовые» выиграли со счетом 3:0, забивали Роберт Левандовски и Жоау Феликс. Не обошлось и без автогола, который на свой счет записал полузащитник гостей Элле Батай.
Во втором тайме отличился Гави и дубль оформил Феликс.
Польский форвард Роберт Левандовски в этом матче установил два достижения, забив свой 100-й матч в еврокубках и став самым возрастным автором забитого гола в истории «Барсы».
Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября
Барселона (Испания) – Антверпен (Бельгия) – 5:0
Голы: Феликс, 11, 66, Левандовски 19, Батай, 22 (автогол), Гави, 54.
Барселона: тер Стеген, Жоау Канселу (Серджи Роберто, 76), Кристенсен, Кунде, Бальде, Гюндоган, де Йонг (Ромеу, 58), Гави (Лопес, 58), Рафинья (Ферран Торрес, 68), Жоау Феликс (Ямаль, 68), Левандовски.
Антверпен: Бюте, Батай (Керк, 74), Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал, Кейта, Эккеленкамп (Юсуф, 61), Вермерен, Муя (Валенсия, 83), Баликвиша (де Лат, 61), Янссен (Иленикена, 60).
Удары (в створ): 22 (9) – 3 (1)
Угловые: 10 – 2
Оффсайды: 1 – 1.
Обзор матча:
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