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Лига Чемпионов
Барселона
19.09.2023 22:00 – FT 5 : 0
Антверпен
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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 04:35 | Обновлено 20 сентября 2023, 04:49
142
0

Барселона – Антверпен – 5:0. Дубль Жоау Феликса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

20 сентября 2023, 04:35 | Обновлено 20 сентября 2023, 04:49
142
0
Барселона – Антверпен – 5:0. Дубль Жоау Феликса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.

Испанская «Барселона» разгромила бельгийский «Антверпен» со счетом 5:0.

У хозяев поля дубль оформил Жоау Феликс, также забили Роберт Левандовски и Гави. Автогол записал в свой пассив хавбек гостей Желль Батай.

Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября

Барселона (Испания) – Антверпен (Бельгия) – 5:0

Голы: Жоау Феликс, 11, 66, Левандовски, 19, Батай, 22 (автогол), Гави, 54.

Видеообзор матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Барселона).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Гави (Барселона).
22’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Йелле Батай (Антверпен).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Барселона).
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Барселона Роберт Левандовски автогол Антверпен видео голов и обзор Лига чемпионов Жоау Феликс Гави
Источник Sport.ua
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