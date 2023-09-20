Лига чемпионов20 сентября 2023, 04:35 | Обновлено 20 сентября 2023, 04:49
142
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Барселона – Антверпен – 5:0. Дубль Жоау Феликса. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
20 сентября 2023, 04:35 | Обновлено 20 сентября 2023, 04:49
142
0
19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.
Испанская «Барселона» разгромила бельгийский «Антверпен» со счетом 5:0.
У хозяев поля дубль оформил Жоау Феликс, также забили Роберт Левандовски и Гави. Автогол записал в свой пассив хавбек гостей Желль Батай.
Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября
Барселона (Испания) – Антверпен (Бельгия) – 5:0
Голы: Жоау Феликс, 11, 66, Левандовски, 19, Батай, 22 (автогол), Гави, 54.
Видеообзор матча
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Барселона).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Гави (Барселона).
22’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Йелле Батай (Антверпен).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Барселона).
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