19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.

Испанская «Барселона» разгромила бельгийский «Антверпен» со счетом 5:0.

У хозяев поля дубль оформил Жоау Феликс, также забили Роберт Левандовски и Гави. Автогол записал в свой пассив хавбек гостей Желль Батай.

Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября

Барселона (Испания) – Антверпен (Бельгия) – 5:0

Голы: Жоау Феликс, 11, 66, Левандовски, 19, Батай, 22 (автогол), Гави, 54.

Видеообзор матча