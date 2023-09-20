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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 07:15 | Обновлено 20 сентября 2023, 07:22
355
0

Тренер Антверпена – о 0:5 от Барселоны: «Первые 3 удара стали тремя голами»

Марк ван Боммель отдал должное сопернику

20 сентября 2023, 07:15 | Обновлено 20 сентября 2023, 07:22
355
0
Тренер Антверпена – о 0:5 от Барселоны: «Первые 3 удара стали тремя голами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк ван Боммель

Главный тренер бельгийского «Антверпена» Марк ван Боммель прокомментировал поражение команды от «Барселоны» (0:5) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Их первые три удара в створ ворот стали тремя голами. Думаю, мы хорошо владели мячом, и я ни в чем не могу упрекнуть свою команду.

Это, конечно, уровень Лиги чемпионов. Они находятся на мировой вершине. Вот к чему мы должны стремиться, но мы все еще далеки от этого, однако в этом нет ничего постыдного. Этот матч станет для нас очень полезным уроком», – заявил ван Боммель.

В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Антверпен» 4 октября примет на своем поле донецкий «Шахтер», который, напомним, стартовал в турнире с поражения 1:3 от «Порту».

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Марк ван Боммель Антверпен Барселона
Источник УЕФА
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