Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
Испания
19 сентября 2023, 00:25 | Обновлено 19 сентября 2023, 01:52
1306
8

«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев

Виктор и Артем сыграли существенную роль в победе команды над «Гранадой» в Ла Лиге

19 сентября 2023, 00:25 | Обновлено 19 сентября 2023, 01:52
1306
8
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября состоялся матч 5-го тура Ла Лиги между клубами «Гранада» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «жиронцев».

Украинские футболисты гостей Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды.

На 22-й минуте Виктор открыл счет в поединке, забив свой 1-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании. Цыганков отыграл 68 минут, после чего был заменен на Кристиана Португеса.

Артем на 34-й отдал голевую передачу на Давида Лопеса, записав на свой счет первый ассист за «Жирону». Довбик провел на поле 71 минуту, после чего вместо него вышел Кристиан Стуани.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Болельщики «Жироны» не смогли пройти мимо такой уверенной игры от украинцев и засыпали комплиментами Виктора и Артема:

Moisés Corral: «Вверенные в глубину флангов Коуту и ​​Савио, к которым прибавился неуправляемый Довбик и его воодушевленный соотечественник Цыганков, нанизывают воедино все комбинации, за которыми сложно следить хозяевам поля».

Marcus Smart: «Цыганков 100% лучший в команде, а Довбик до сих пор не был в стартовом составе, но он будет становиться все лучше и лучше и априори это будет важно».

Bartosz Zdrojewski: «Дуэт Цыганкова и Довбика превосходит все ожидания».

ojuqueplán: «Подайте мне пиво «Цыганков», пожалуйста».

raul: «Цыганков похож на Месси при Гвардиоле, этот парень невероятен. Это хорошо. 50% этого парня стоят 100 миллионов».

Panacea del Balompié: «Цыганков, Савио и Довбик – просто топ».

Gon BG: «Беллингем? Левандовски? Нет, сеньоры. Дон Виктор Цыганков!».

banditos_el: «Жирона невероятно хороша в Ла Лиге. Атакующая часть убийственна, особенно Цыганков. Надеюсь, в этом году добьемся путёвки в Лигу чемпионов».

Jack Collins: «В начале сезона Жирона не была признана самой привлекательной командой Ла Лиги, но вот мы здесь. Эта линия нападения Цыганков-Довбик-Савио – это ОЧЕНЬ весело».

badmany: «Теперь Довбику осталось только немного подучиться забивать голы, а так он – топ».

ВИДЕО. Гол Виктора Цыганкова

ВИДЕО. Ассист Артема Довбика

По теме:
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона Гранада Гранада - Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига реакция болельщиков болельщики фанаты выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 18 сентября 2023, 17:29 1
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу

За 6 путевок на Игры-2024 в Париже поведут борьбу 24 лучшие сборные мира

СТЕПАНЕНКО: «Хочется сказать, что мы выиграем 6 матчей и выйдем из группы»
Футбол | 18 сентября 2023, 23:32 0
СТЕПАНЕНКО: «Хочется сказать, что мы выиграем 6 матчей и выйдем из группы»
СТЕПАНЕНКО: «Хочется сказать, что мы выиграем 6 матчей и выйдем из группы»

Капитан «Шахтера» поделился ожиданиями от игры Лиги чемпионов с «Порту»

Барселона нашла замену Роберту Левандовски
Футбол | 18.09.2023, 10:31
Барселона нашла замену Роберту Левандовски
Барселона нашла замену Роберту Левандовски
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Футбол | 18.09.2023, 19:00
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
ВИДЕО. Ворскла считает, что рефери не заметил игру рукой у Динамо
Футбол | 18.09.2023, 22:08
ВИДЕО. Ворскла считает, что рефери не заметил игру рукой у Динамо
ВИДЕО. Ворскла считает, что рефери не заметил игру рукой у Динамо
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Залищук
українці черговий раз довели, що вони найкращі футболісти з колишнього "совка", жодна кацапня і рядом не стояла
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Владислав Рейский
переводили через гугл переводчик? 
Ответить
+1
andre_lui
Та він трохи вміє. Далі буде
Ответить
0
Лига конференций очень сильна для динамо
👍
Ответить
-1
AndiM
Добре що шахрай грає в лч, можна хоч заробити на цих нікчемах.
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
18.09.2023, 15:33
Футбол
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
17.09.2023, 19:00 25
Футбол
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
18.09.2023, 02:15 10
Другие виды
Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal
Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal
17.09.2023, 20:42 22
Футбол
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
17.09.2023, 16:11
Бокс
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
17.09.2023, 21:15 6
Футбол
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем