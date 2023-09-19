«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
Виктор и Артем сыграли существенную роль в победе команды над «Гранадой» в Ла Лиге
19 сентября состоялся матч 5-го тура Ла Лиги между клубами «Гранада» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «жиронцев».
Украинские футболисты гостей Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды.
На 22-й минуте Виктор открыл счет в поединке, забив свой 1-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании. Цыганков отыграл 68 минут, после чего был заменен на Кристиана Португеса.
Артем на 34-й отдал голевую передачу на Давида Лопеса, записав на свой счет первый ассист за «Жирону». Довбик провел на поле 71 минуту, после чего вместо него вышел Кристиан Стуани.
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Болельщики «Жироны» не смогли пройти мимо такой уверенной игры от украинцев и засыпали комплиментами Виктора и Артема:
Moisés Corral: «Вверенные в глубину флангов Коуту и Савио, к которым прибавился неуправляемый Довбик и его воодушевленный соотечественник Цыганков, нанизывают воедино все комбинации, за которыми сложно следить хозяевам поля».
Marcus Smart: «Цыганков 100% лучший в команде, а Довбик до сих пор не был в стартовом составе, но он будет становиться все лучше и лучше и априори это будет важно».
Bartosz Zdrojewski: «Дуэт Цыганкова и Довбика превосходит все ожидания».
ojuqueplán: «Подайте мне пиво «Цыганков», пожалуйста».
raul: «Цыганков похож на Месси при Гвардиоле, этот парень невероятен. Это хорошо. 50% этого парня стоят 100 миллионов».
Panacea del Balompié: «Цыганков, Савио и Довбик – просто топ».
Gon BG: «Беллингем? Левандовски? Нет, сеньоры. Дон Виктор Цыганков!».
Bellingham? Lewandowski? No señores... Don Viktor Tsygankov! pic.twitter.com/hV69nzsU7g— Gon BG (@Gonbogu) September 18, 2023
banditos_el: «Жирона невероятно хороша в Ла Лиге. Атакующая часть убийственна, особенно Цыганков. Надеюсь, в этом году добьемся путёвки в Лигу чемпионов».
Jack Collins: «В начале сезона Жирона не была признана самой привлекательной командой Ла Лиги, но вот мы здесь. Эта линия нападения Цыганков-Довбик-Савио – это ОЧЕНЬ весело».
badmany: «Теперь Довбику осталось только немного подучиться забивать голы, а так он – топ».
ВИДЕО. Гол Виктора Цыганкова
ВИДЕО. Ассист Артема Довбика
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