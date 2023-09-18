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Чемпионат Испании
Гранада
18.09.2023 22:00 – FT 2 : 4
Жирона
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Испания
18 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 19 сентября 2023, 00:22
578
3

Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3

Украинский матч в рамках чемпионата Испании

18 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 19 сентября 2023, 00:22
578
3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 5-го тура чемпионата Испании «Жирона» на выезде обыграла «Гранаду» со счетом 4:2, а украинские игроки гостей Виктор Цыганков и Артем Довбик помогли команде набрать три очка.

На 22-й минуте Цыганкову удался классный дальний удар – это первый гол украинца в нынешнем сезоне. А на 34-й минуте счет 3:0 партнеру результативной передачей помог сделать Артем Довбик. Для форварда это первый ассист в Испании.

«Жирона» после пяти матчей набрала 13 очков и поднялась в топ-3.

Чемпионат Испании. 5-й тур

Гранада - Жирона 2:4
Голы: Узуни, 63, Бойе, 85 - Цыганков, 22, Савио, 31, Лопес, 34, Коуто, 89

Жирона: Газзанига, Коуто, Эрик Гарсия, Блинд (Хуанпе, 90), Гутьеррес, Лопес, Цыганков (Порту, 68), Мартин (Эррера, 71), Алейш Гарсия, Савио (Фернандес, 90), Довбик (Стуани, 71)

Гол Цыганкова

Ассист Довбика

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Коуту (Жирона).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Бойе (Гранада).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Гранада).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Лопес (Жирона).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Жирона).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Владислав Рейский
Наши игроки прям обрели второе дыхание там, особенно Цыганков, вполне может окажется в топе скоро, хотя хз стоит ли если будут в еврокубках вскоре, жаль с дк история смазанная к концу вышла
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0
andre_lui
Ще б декілька ракурсів Гарний гол
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Тарік1994
А має бути навпаки)) Молодці коротше, Жирона цікавий футбол демонструє, їм би ще хорошого опорника і впринципі склад укомплектований. Фланги захисту класні та центр захисту по іменам зараз норм цілком, фланги нападу ще кращі, 2 норм нападника. Все є щоб робити результат 
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