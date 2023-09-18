Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Украинский матч в рамках чемпионата Испании
В рамках 5-го тура чемпионата Испании «Жирона» на выезде обыграла «Гранаду» со счетом 4:2, а украинские игроки гостей Виктор Цыганков и Артем Довбик помогли команде набрать три очка.
На 22-й минуте Цыганкову удался классный дальний удар – это первый гол украинца в нынешнем сезоне. А на 34-й минуте счет 3:0 партнеру результативной передачей помог сделать Артем Довбик. Для форварда это первый ассист в Испании.
«Жирона» после пяти матчей набрала 13 очков и поднялась в топ-3.
Чемпионат Испании. 5-й тур
Гранада - Жирона 2:4
Голы: Узуни, 63, Бойе, 85 - Цыганков, 22, Савио, 31, Лопес, 34, Коуто, 89
Жирона: Газзанига, Коуто, Эрик Гарсия, Блинд (Хуанпе, 90), Гутьеррес, Лопес, Цыганков (Порту, 68), Мартин (Эррера, 71), Алейш Гарсия, Савио (Фернандес, 90), Довбик (Стуани, 71)
Гол Цыганкова
Ассист Довбика
События матча
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