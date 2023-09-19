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  4. Тренер Жироны: «Хороший старт, но давайте подождем 10-15 туров»
Испания
19 сентября 2023, 14:12 | Обновлено 19 сентября 2023, 14:15
1431
1

Тренер Жироны: «Хороший старт, но давайте подождем 10-15 туров»

Мичел доволен игрой команды

19 сентября 2023, 14:12 | Обновлено 19 сентября 2023, 14:15
1431
1
Тренер Жироны: «Хороший старт, но давайте подождем 10-15 туров»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» благодаря голу Виктора Цыганкова и результативной передаче Артема Довбика обыграла «Гранаду» 4:2 и после пяти туров чемпионата Испании поднялась в топ-3.

Однако наставник Мичел не спешит радоваться.

«Это был лучший первый тайм с момента моей работы здесь. Сыграли так, как и хотели, справедливо добыли победу. Можно радоваться, но нужно продолжать работу».

«Позитивную динамику стоит подтверждать на дистанции, следует подождать 10-15 туров. Но впечатления от старта сезона хорошие», – сказал Мичел.

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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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Gargantua
да вчера крупно повезло.
Гранада давила, а Витя забил полумомент и дальше начало влетать все.
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