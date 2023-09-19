Тренер Жироны: «Хороший старт, но давайте подождем 10-15 туров»

«Жирона» благодаря голу Виктора Цыганкова и результативной передаче Артема Довбика обыграла «Гранаду» 4:2 и после пяти туров чемпионата Испании поднялась в топ-3.

Однако наставник Мичел не спешит радоваться.

«Это был лучший первый тайм с момента моей работы здесь. Сыграли так, как и хотели, справедливо добыли победу. Можно радоваться, но нужно продолжать работу».

«Позитивную динамику стоит подтверждать на дистанции, следует подождать 10-15 туров. Но впечатления от старта сезона хорошие», – сказал Мичел.