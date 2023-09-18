Испания18 сентября 2023, 22:00 | Обновлено 18 сентября 2023, 22:43
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Гранада – Жирона. Цыганков и Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Поединок состоится 18 сентября в 22:00 по Киеву
18 сентября 2023, 22:00 | Обновлено 18 сентября 2023, 22:43
4392
3
18 сентября состоится матч 5-го тура Ла Лиги между клубами «Гранада» и «Жирона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Гранада – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гранада - ЖиронаСмотреть трансляцию
События матча
34’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Лопес (Жирона).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Жирона).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
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Комментарии 3
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Тільки включив, і Вітька вколотив!!!!
Вітьок красунчик, це вам не інстасамка припудрЄна
Оце так гол від Циганкова!!!
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