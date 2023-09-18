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Чемпионат Испании
Гранада
18.09.2023 22:00 – 44 0 : 3
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 сентября 2023, 22:00 | Обновлено 18 сентября 2023, 22:43
4392
3

Гранада – Жирона. Цыганков и Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Поединок состоится 18 сентября в 22:00 по Киеву

18 сентября 2023, 22:00 | Обновлено 18 сентября 2023, 22:43
4392
3
Гранада – Жирона. Цыганков и Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября состоится матч 5-го тура Ла Лиги между клубами «Гранада» и «Жирона».

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Поединок пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Гранада – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Гранада - Жирона
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Трансляция матча В эфире

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События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Лопес (Жирона).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Жирона).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
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Гранада Жирона смотреть онлайн чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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nivavn
Тільки включив, і Вітька вколотив!!!!
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+5
Skillz
Вітьок красунчик, це вам не інстасамка припудрЄна 
Ответить
+4
sahka1981
Оце так гол від Циганкова!!!
Ответить
+4
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