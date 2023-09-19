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Чемпионат Испании
Гранада
18.09.2023 22:00 – FT 2 : 4
Жирона
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Испания
19 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 19 сентября 2023, 01:12
392
0

Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура чемпионата Испании

19 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 19 сентября 2023, 01:12
392
0
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче 5-го тура Ла Лиги «Жирона» на выезде победила «Гранаду» (4:2).

Два украинца вышли в стартовом составе гостей и отличились результативными действиями.

У гостей украинец Виктор Цыганков открыл счет на 22-й минуте. Хавбек отыграл 68 минут, после чего был заменен.

Форвард Артем Довбик отметился ассистом на 34-й минуте, он был заменен на 71-й минуте.

Жирона занимает 3-е место в Ла Лиге (13 очков), впереди только Реал (15) и Барселона (13).

Ла Лига. 5-й тур, 18 сентября

Гранада – Жирона – 2:4

Голы: Узуни, 63, Бойе, 85 – Цыганков, 22, Савио, 31, Давид Лопес, 34, Ян Коуту, 89.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Виктор Цыганков, 22 мин.

ГОЛ! 0:2. Савио, 31 мин.

ГОЛ! 0:3. Давид Лопес, 34 мин (ассист – Артем Довбик)

ГОЛ! 1:3. Узуни, 63 мин.

ГОЛ! 2:3. Бойе, 85 мин.

ГОЛ! 2:4. Ян Коуту, 89 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Коуту (Жирона).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Бойе (Гранада).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Гранада).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Лопес (Жирона).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Жирона).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
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Жирона Гранада чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Гранада - Жирона видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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