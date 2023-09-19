Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
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В матче 5-го тура Ла Лиги «Жирона» на выезде победила «Гранаду» (4:2).
Два украинца вышли в стартовом составе гостей и отличились результативными действиями.
У гостей украинец Виктор Цыганков открыл счет на 22-й минуте. Хавбек отыграл 68 минут, после чего был заменен.
Форвард Артем Довбик отметился ассистом на 34-й минуте, он был заменен на 71-й минуте.
Жирона занимает 3-е место в Ла Лиге (13 очков), впереди только Реал (15) и Барселона (13).
Ла Лига. 5-й тур, 18 сентября
Гранада – Жирона – 2:4
Голы: Узуни, 63, Бойе, 85 – Цыганков, 22, Савио, 31, Давид Лопес, 34, Ян Коуту, 89.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Виктор Цыганков, 22 мин.
ГОЛ! 0:2. Савио, 31 мин.
ГОЛ! 0:3. Давид Лопес, 34 мин (ассист – Артем Довбик)
ГОЛ! 1:3. Узуни, 63 мин.
ГОЛ! 2:3. Бойе, 85 мин.
ГОЛ! 2:4. Ян Коуту, 89 мин.
События матча
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