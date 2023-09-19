Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады

В матче 5-го тура Ла Лиги «Жирона» на выезде победила «Гранаду» (4:2).

Два украинца вышли в стартовом составе гостей и отличились результативными действиями.

У гостей украинец Виктор Цыганков открыл счет на 22-й минуте. Хавбек отыграл 68 минут, после чего был заменен.

Форвард Артем Довбик отметился ассистом на 34-й минуте, он был заменен на 71-й минуте.

Веб-портал WhoScored поставил украинцам высокие оценки: Виктору Цыганкову – 7.6, Артему Довбику – 7.3. А лучшим игроком матча назван Савио, автор второго гола в матче (оценка 8.0).

Жирона занимает 3-е место в Ла Лиге (13 очков), впереди только Реал (15) и Барселона (13).

Ла Лига. 5-й тур, 18 сентября

Гранада – Жирона – 2:4

Голы: Узуни, 63, Бойе, 85 – Цыганков, 22, Савио, 31, Давид Лопес, 34, Ян Коуту, 89.

Оценки WhoScored за матч