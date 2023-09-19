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Испания
19 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 19 сентября 2023, 01:15
612
0

Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады

В игре 5-го тура Ла Лиги Виктор Цыганков забил гол, а Артем Довбик сделал ассист

19 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 19 сентября 2023, 01:15
612
0
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче 5-го тура Ла Лиги «Жирона» на выезде победила «Гранаду» (4:2).

Два украинца вышли в стартовом составе гостей и отличились результативными действиями.

У гостей украинец Виктор Цыганков открыл счет на 22-й минуте. Хавбек отыграл 68 минут, после чего был заменен.

Форвард Артем Довбик отметился ассистом на 34-й минуте, он был заменен на 71-й минуте.

Веб-портал WhoScored поставил украинцам высокие оценки: Виктору Цыганкову – 7.6, Артему Довбику – 7.3. А лучшим игроком матча назван Савио, автор второго гола в матче (оценка 8.0).

Жирона занимает 3-е место в Ла Лиге (13 очков), впереди только Реал (15) и Барселона (13).

Ла Лига. 5-й тур, 18 сентября

Гранада – Жирона – 2:4

Голы: Узуни, 63, Бойе, 85 – Цыганков, 22, Савио, 31, Давид Лопес, 34, Ян Коуту, 89.

Оценки WhoScored за матч

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Жирона Гранада чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик видео голов и обзор Гранада - Жирона WhoScored
Источник Sport.ua
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