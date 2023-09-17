18 сентября на «Нуэво Лос Карменес» пройдет матч 5-го тура Примеры, в котором «Гранада» встретится с «Жироной». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Гранада

Клуб дарит своим подопечным самые противоположные эмоции. Только в сезоне 2020/2021 насриды играли в Лиге Европы. И проявили себя по-испански неплохо - их поход в плей-офф закончился только в противостоянии с Манчестер Юнайтед в четвертьфинале. Но уже в 2022-м, после смены наставника, была проиграна борьба за выживание - команда закончила 18-й. Благо, что в Сегунде получилось выиграть первенство в итоговой таблице - для этого хватило и 75 очков в 42 матчах, что нельзя назвать заоблачными результатами. Но на уровне Ла Лиги получилось выиграть только дома у Мальорки (3:2 дома). Все остальные поединки были проиграны, но нужно отметить, что и соперники были непростые. Новичок уступил на поле Атлетико (1:3) и Реал Сосьедад (5:3), и разве что домашние 0:2 дома, пусть и с Райо Вальекано, разочаровывают.

Жирона

Команда второй раз поднялась в Ла Лигу. Прошлая попытка проявить себя закончилась подтверждением синдрома второго сезона, вылетом после хорошего дебютного года. Сейчас жирондинцы поднимались натужно, через сито плей-офф. Но уже в Примере подопечные Мичела Санчеса стали чуть ли не главным открытием, весной оказавшись в числе претендентов на еврокубки, правда, ограничившись финишем в верхней части итоговой таблицы футбольной Испании. И, главное, уже после летней паузы получилось снова прекрасно стартовать. Вырвав ничью на поле Реала Сосьедад (сработала новая, украинская связка, Цыганков-Довбик), потом клуб взял максимум благодаря победам над Хетафе, Севильей и Лас-Пальмасом.

Статистика личных встреч

Стороны пересекались только в Сегунде в сезоне 2010/2011. Тогда они обменялись победами друг над другом.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают очень небольшое, но преимущество Жироне. С учетом ее опыта и формы, ставим на гостей при нулевой форе (коэффициент - 1,82).