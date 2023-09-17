Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гранада – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Гранада
18.09.2023 22:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 сентября 2023, 13:47 | Обновлено 17 сентября 2023, 13:50
247
0

Гранада – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 сентября в 22:00 по Киеву

17 сентября 2023, 13:47 | Обновлено 17 сентября 2023, 13:50
247
0
Гранада – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября на «Нуэво Лос Карменес» пройдет матч 5-го тура Примеры, в котором «Гранада» встретится с «Жироной». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Гранада

Клуб дарит своим подопечным самые противоположные эмоции. Только в сезоне 2020/2021 насриды играли в Лиге Европы. И проявили себя по-испански неплохо - их поход в плей-офф закончился только в противостоянии с Манчестер Юнайтед в четвертьфинале. Но уже в 2022-м, после смены наставника, была проиграна борьба за выживание - команда закончила 18-й. Благо, что в Сегунде получилось выиграть первенство в итоговой таблице - для этого хватило и 75 очков в 42 матчах, что нельзя назвать заоблачными результатами. Но на уровне Ла Лиги получилось выиграть только дома у Мальорки (3:2 дома). Все остальные поединки были проиграны, но нужно отметить, что и соперники были непростые. Новичок уступил на поле Атлетико (1:3) и Реал Сосьедад (5:3), и разве что домашние 0:2 дома, пусть и с Райо Вальекано, разочаровывают.

Жирона

Команда второй раз поднялась в Ла Лигу. Прошлая попытка проявить себя закончилась подтверждением синдрома второго сезона, вылетом после хорошего дебютного года. Сейчас жирондинцы поднимались натужно, через сито плей-офф. Но уже в Примере подопечные Мичела Санчеса стали чуть ли не главным открытием, весной оказавшись в числе претендентов на еврокубки, правда, ограничившись финишем в верхней части итоговой таблицы футбольной Испании. И, главное, уже после летней паузы получилось снова прекрасно стартовать. Вырвав ничью на поле Реала Сосьедад (сработала новая, украинская связка, Цыганков-Довбик), потом клуб взял максимум благодаря победам над Хетафе, Севильей и Лас-Пальмасом.

Статистика личных встреч

Стороны пересекались только в Сегунде в сезоне 2010/2011. Тогда они обменялись победами друг над другом.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают очень небольшое, но преимущество Жироне. С учетом ее опыта и формы, ставим на гостей при нулевой форе (коэффициент - 1,82).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Гранада – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Модрич будет играть чаще»
Милан – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Гранада Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал хочет продлить контракт с Александром Зинченко
Футбол | 17 сентября 2023, 12:20 2
Арсенал хочет продлить контракт с Александром Зинченко
Арсенал хочет продлить контракт с Александром Зинченко

Контракт украинца является одной из приоритетных задач клуба

Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
Футбол | 17 сентября 2023, 01:15 2
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?

«Орлы» обыграли «Визелу» со счетом 2:1

Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Удар Дюбуа вообще не выглядел как удар ниже пояса»
Бокс | 17.09.2023, 11:08
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Удар Дюбуа вообще не выглядел как удар ниже пояса»
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Удар Дюбуа вообще не выглядел как удар ниже пояса»
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
Футбол | 16.09.2023, 21:32
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Футбол | 16.09.2023, 18:57
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
15.09.2023, 17:32 10
Теннис
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
16.09.2023, 12:15
Футбол
Роналду подал в суд на Ювентус
Роналду подал в суд на Ювентус
16.09.2023, 12:52 2
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
17.09.2023, 00:32
Волейбол
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
16.09.2023, 11:18 8
Футбол
Есть большие потери. ВСУ рассказали о наступлении под Бахмутом
Есть большие потери. ВСУ рассказали о наступлении под Бахмутом
15.09.2023, 13:29 6
Война
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
15.09.2023, 20:26 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем