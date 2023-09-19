Пять главных интриг нового сезона в Лиге чемпионов

Уже сегодня, 19 сентября, возьмет старт 69-й розыгрыш самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов (с учетом истории ее праотца – Кубка европейских чемпионов). Футбольная Украина на этом празднике жизни будет представлена только одним коллективом – чемпионом страны «Шахтером», который попал непосредственно в групповую стадию без необходимости участия в квалификационных матчах.

Логично, что для отечественных болельщиков ключевой интригой сезона-2023/24 в Лиге чемпионов будет именно результат, который окажется способен показать «Шахтер», но сейчас мы предлагаем сфокусировать на более, если так можно выразиться, глобальном подходе и оценить пять главных интриг предстоящего розыгрыша самого престижного клубного турнира континента…

Кто станет новым королем-бомбардиром после завершения эры Месси-Роналду

Впервые с сезона-2002/03 участие в Лиге чемпионов не примет ни один из двух величайших гениев футбольной современности, коими являются Лионель Месси и Криштиану Роналду. Два лучших бомбардира в истории турнира ныне играют за пределами европейского континента (аргентинец – в МЛС за «Интер Майами», а португалец – в саудовской Про-лиге за «Аль-Наср»), и это означает одно: пришло время для нового короля-бомбардира.

Оказаться таким мог бы француз Карим Бензема, но он минувшим летом также покинул Европу, уйдя из «Реала» ради саудовского «Аль-Иттихада». Поэтому заполнить пустоту придется кому-то другому.

На первый взгляд, наиболее очевидным кандидатом является польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, который обладает невероятным голевым чутьем и потрясающими навыками реализации моментов. На сегодняшний день в активе Левандовски 91 забитый мяч в рамках Лиги чемпионов, и он остается единственным, кто ближе остальных находится к рекордам Роналду и Месси, хотя превзойти их уже вряд ли сможет, учитывая то, что в августе Роберт отпраздновал свой уже 35-й день рождения.

Среди более молодых претендентов выделяются двое – Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». У 24-летнего француза в активе уже 40 голов в Лиге чемпионов, а 23-летний норвежец отличился 35 точными ударами. Учитывая то, насколько легко обоим даются забитые мячи в ворота соперников, можно предположить, что уже по итогам нынешнего сезона и Мбаппе, и Холанд обгонят по голам в ЛЧ украинскую легенду Андрея Шевченко, имеющего в активе 48 голов в топовом еврокубке.

Удастся ли Манчестер Сити повторить достижение Реала

«Манчестер Сити» в минувшем сезоне стал лишь второй английской командой в истории, которой покорился требл. До «горожан» это проделывал «Манчестер Юнайтед» легендарного Алекса Фергюсона, а всего в европейском футболе есть еще лишь шесть клубов, достигавших подобной вершины («Селтик», «Аякс», ПСВ, «Барселона», «Интер» и «Бавария»).

В то же время ни одному английскому клубу после 1980 года не удавалось отстоять титул сильнейшей команды Европы. Ранее среди представителей тамошней футбольной элиты подобное удавалось только «Ливерпулю» (сезоны-1976/77 и 1977/78), а также «Ноттингем Форест» (1978/79 и 1979/80).

Более того, в эпоху Лиги чемпионов, которая стартовала с 1992 года, только одной команде на континенте удавалось доминировать в турнире, выигрывая его кряду два или более раза. Речь идет о мадридском «Реале», который был гегемоном ЛЧ в период с 2015 по 2018 годы, выиграв ее трижды кряду под руководством французского специалиста Зинедина Зидана.

Учитывая то обстоятельство, что «Манчестер Сити» ныне является безоговорочным гегемоном в английской Премьер-лиге, выиграв ее пять раз за последние шесть лет, одним из серьезных вызовов для подопечных Хосепа Гвардиолы станет способность отстоять титул сильнейшей команды Европы, который она впервые завоевала по итогам сезона-2022/23.

Арсенал возвращается, но сможет ли выйти хотя бы в четвертьфинал

Пожалуй, мало кто будет спорить с утверждением, что «Арсенал» прямо сейчас является одной из лучших и сильнейших команд европейского континента. Впрочем, впереди у команды Микеля Артеты очень и очень ответственный вызов – «канониры» возвращаются в Лигу чемпионов после шестилетнего отсутствия. На что будет способна эта команда – вопрос, который прямо сейчас наверняка возникает у очень многих футбольных болельщиков по всему миру.

Под руководством 41-летнего Артеты «Арсенал» уже провел три полноценных европейских кампании. В сезоне-2019/20 «канониры» дошли до 1/16 финала Лиги Европы, где неожиданно уступили «Олимпиакосу» (1:0, 1:2); в сезоне-2020/21 лондонцы добрались уже до полуфинала этого же турнира, но там проиграли «Вильярреалу» (1:2, 0:0). Наконец, по итогам сезона-2022/23 «Арсенал» остановился в 1/8 финала Лиги Европы, где обидчиком команды Артеты стал лиссабонский «Спортинг» (2:2, 1:1, 5:3 – по пенальти).

В последнем случае коуч «Арсенала» все-таки уделял Лиге Европы менее серьезное внимание, стараясь проводить ротацию состава так, чтобы ключевые силы всегда были в лучшей готовности именно под матчи АПЛ. Однако теперь, когда «канонирам» предстоит играть уже в Лиге чемпионов, испанскому наставнику не удастся предоставлять игровую практику резервистам в еврокубках, так как на кону стоит гораздо большее, нежели может дать своим участникам Лига Европы.

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Наверняка учитывая этот фактор, летом «Арсенал» провел довольно мощную трансферную кампанию, потратив 232 миллиона евро на подписание трех новичков: Деклана Райса из «Вест Хэма» (117 миллионов евро), Кая Хавертца из «Челси» (75 миллионов евро) и Юрриена Тимбера из «Аякса» (40 миллионов евро). Что правда, последний «канонирам» в Лиге чемпионов не поможет как минимум до весны, так как успел порвать крестообразную связку колена и не попал в заявку «канониров» на турнир.

В целом жребий для «Арсенала» на групповой стадии можно смело называть приемлемым. Лондонцам придется сыграть против «Севильи», ПСВ и «Ланса». Номинально именно «канониры» выглядят фаворитами квартета, и по крайней мере с выходом в 1/8 финала проблем у команды Артеты возникнуть не должно, а вот дальше… Дальше стоит вспомнить, что «Арсенал» ни разу не преодолевал эту стадию за последние семь своих участий в Лиге чемпионов (сезоны-2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17)…

Подарят ли сенсацию команды-дебютанты турнира

В сезоне-2023/24 в основной стадии Лиги чемпионов будет сразу две команды-дебютанта турнира – это немецкий «Унион» из Берлина и бельгийский «Антверпен».

«Унион» по итогам сезона-2018/19 впервые в новейшей истории завоевал возможность сыграть в немецкой Бундеслиге, хотя за тринадцать лет до этого берлинская команда играла лишь в пятом по рангу дивизионе тамошнего футбола. Стремительный прогресс «Униона» завершился сенсационным финишем на четвертом месте по итогам Бундеслиги-2022/23.

Получив гарантированную квалификацию в основную сетку Лиги чемпионов, летом нынешнего года «железные» постарались усилить состав, потратив на это 32 миллиона евро. Однако в целом в составе «Униона» ныне не так много известных лиц. На их фоне выделяется, безусловно, фигура чемпиона Европы и 9-кратного чемпиона Италии Леонардо Бонуччи, прибывшего летом из «Ювентуса», но 57-летнему швейцарскому наставнику Урсу Фишеру и помимо звездного итальянца будет кем удивить континент.

Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи возвращается в ЛЧ в составе Униона

В частности, «Унион» может похвастаться тем, что в его рядах выступает скоростной суринамец Шералдо Беккер, который по итогам минувшего розыгрыша Бундеслиги по развиваемой по ходу матча скорости (36,6 км/ч) уступил лишь Кариму Адейеми из дортмундской «Боруссии» (36,7 км/ч). А то, насколько скоростная работа может быть полезной для команды, играющей «вторым номером» в Лиге чемпионов, в минувшем сезоне ярко показал украинец Михаил Мудрик, впоследствии проданный «Шахтером» в «Челси» за 70 миллионов евро.

На групповой стадии «Униону» предстоит сыграть против чемпиона Италии «Наполи, а также вице-чемпиона Испании «Реала» и третьей команды минувшего розыгрыша португальской Примейры «Браги». Как минимум с последней «Униону» вполне по силам потягаться хотя бы за третье место, дающее право на еврокубковый путь по весне.

Что касается «Антверпена», то этой команде в сезоне-2022/23 удалось сенсационно стать чемпионом Бельгии. Это «золото» стало для «красных» пятым в истории, и первым с 1957 года. Поэтому «Антверпен» номинально является дебютантом Лиги чемпионов, хотя ранее один раз уже играл в ее прародителе Кубке европейских чемпионов – в сезоне-1957/58. Это самый длительный перерыв в истории между выступлениями команды в турнире за всю его историю.

«Антверпен» попал в группу с «Барселоной», «Порту» и «Шахтером», а потому более детально поговорить о бельгийской команде у нас еще будет повод – аккурат накануне первого матча против «горняков»…

Новая эра для Ньюкасла: ждать успеха или провала

Если возвращение «Арсенала» в Лигу чемпионов можно в какой-то степени считать запоздалым, то вот «Ньюкасл» вновь сыграет в самом престижном клубном турнире континента даже с опережением графика. Клуб, в который активно инвестирует средства Суверенный фонд Саудовской Аравии, ключевой фигурой в котором является наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, не играл в Лиге чемпионов уже более двадцати лет. В последний раз «сороки» оказывались среди лучших команд континента еще в сезоне-2002/03, и тогда ограничились выступлением на групповой стадии (вместе с «Барселоной», «Интером» и «Байером»).

В АПЛ-2022/23 «Ньюкасл» финишировал четвертым, и благодаря этому сыграет непосредственно в группе Лиги чемпионов, что станет началом своего рода новой эры в истории клуба. Что правда, ждать оглушительных успехов от команды Эдди Хау и в этот раз вряд ли стоит. Как и 21 год назад «сороки» опять угодили в «группу смерти». Сейчас их соперниками по квартету станут «Пари Сен-Жермен», «Боруссия» Дортмунд и «Милан». Кого из этих команд англичанам удастся «подвинуть» (если удастся вообще) в итоговом варианте турнирной таблицы группы F мы узнаем 13 декабря, когда и будет проведен последний тур между этими четырьмя соперниками.

Отметим, что новый сезон в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» начал отнюдь не так удачно, как хотелось бы Хау, руководству клуба и его болельщикам. Поэтому давление на тренера, которому летом было выделено более 150 миллионов евро на усиление состава (топ-3 входящих трансфера «сорок»: Сандро Тонали, Харви Барнс и Тино Ливраменто), с каждым матчем будет только нарастать, и как поведет себя в этой связи совершенно неопытная, с точки зрения еврокубковых баталий, команда, пока абсолютно непонятно.