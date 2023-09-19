Пять главных интриг нового сезона в Лиге чемпионов
19 сентября стартует 69-й розыгрыш самого престижного клубного турнира Европы
Уже сегодня, 19 сентября, возьмет старт 69-й розыгрыш самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов (с учетом истории ее праотца – Кубка европейских чемпионов). Футбольная Украина на этом празднике жизни будет представлена только одним коллективом – чемпионом страны «Шахтером», который попал непосредственно в групповую стадию без необходимости участия в квалификационных матчах.
Логично, что для отечественных болельщиков ключевой интригой сезона-2023/24 в Лиге чемпионов будет именно результат, который окажется способен показать «Шахтер», но сейчас мы предлагаем сфокусировать на более, если так можно выразиться, глобальном подходе и оценить пять главных интриг предстоящего розыгрыша самого престижного клубного турнира континента…
Кто станет новым королем-бомбардиром после завершения эры Месси-Роналду
Впервые с сезона-2002/03 участие в Лиге чемпионов не примет ни один из двух величайших гениев футбольной современности, коими являются Лионель Месси и Криштиану Роналду. Два лучших бомбардира в истории турнира ныне играют за пределами европейского континента (аргентинец – в МЛС за «Интер Майами», а португалец – в саудовской Про-лиге за «Аль-Наср»), и это означает одно: пришло время для нового короля-бомбардира.
Оказаться таким мог бы француз Карим Бензема, но он минувшим летом также покинул Европу, уйдя из «Реала» ради саудовского «Аль-Иттихада». Поэтому заполнить пустоту придется кому-то другому.
На первый взгляд, наиболее очевидным кандидатом является польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, который обладает невероятным голевым чутьем и потрясающими навыками реализации моментов. На сегодняшний день в активе Левандовски 91 забитый мяч в рамках Лиги чемпионов, и он остается единственным, кто ближе остальных находится к рекордам Роналду и Месси, хотя превзойти их уже вряд ли сможет, учитывая то, что в августе Роберт отпраздновал свой уже 35-й день рождения.
Среди более молодых претендентов выделяются двое – Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». У 24-летнего француза в активе уже 40 голов в Лиге чемпионов, а 23-летний норвежец отличился 35 точными ударами. Учитывая то, насколько легко обоим даются забитые мячи в ворота соперников, можно предположить, что уже по итогам нынешнего сезона и Мбаппе, и Холанд обгонят по голам в ЛЧ украинскую легенду Андрея Шевченко, имеющего в активе 48 голов в топовом еврокубке.
Удастся ли Манчестер Сити повторить достижение Реала
«Манчестер Сити» в минувшем сезоне стал лишь второй английской командой в истории, которой покорился требл. До «горожан» это проделывал «Манчестер Юнайтед» легендарного Алекса Фергюсона, а всего в европейском футболе есть еще лишь шесть клубов, достигавших подобной вершины («Селтик», «Аякс», ПСВ, «Барселона», «Интер» и «Бавария»).
В то же время ни одному английскому клубу после 1980 года не удавалось отстоять титул сильнейшей команды Европы. Ранее среди представителей тамошней футбольной элиты подобное удавалось только «Ливерпулю» (сезоны-1976/77 и 1977/78), а также «Ноттингем Форест» (1978/79 и 1979/80).
Более того, в эпоху Лиги чемпионов, которая стартовала с 1992 года, только одной команде на континенте удавалось доминировать в турнире, выигрывая его кряду два или более раза. Речь идет о мадридском «Реале», который был гегемоном ЛЧ в период с 2015 по 2018 годы, выиграв ее трижды кряду под руководством французского специалиста Зинедина Зидана.
Учитывая то обстоятельство, что «Манчестер Сити» ныне является безоговорочным гегемоном в английской Премьер-лиге, выиграв ее пять раз за последние шесть лет, одним из серьезных вызовов для подопечных Хосепа Гвардиолы станет способность отстоять титул сильнейшей команды Европы, который она впервые завоевала по итогам сезона-2022/23.
Арсенал возвращается, но сможет ли выйти хотя бы в четвертьфинал
Пожалуй, мало кто будет спорить с утверждением, что «Арсенал» прямо сейчас является одной из лучших и сильнейших команд европейского континента. Впрочем, впереди у команды Микеля Артеты очень и очень ответственный вызов – «канониры» возвращаются в Лигу чемпионов после шестилетнего отсутствия. На что будет способна эта команда – вопрос, который прямо сейчас наверняка возникает у очень многих футбольных болельщиков по всему миру.
Под руководством 41-летнего Артеты «Арсенал» уже провел три полноценных европейских кампании. В сезоне-2019/20 «канониры» дошли до 1/16 финала Лиги Европы, где неожиданно уступили «Олимпиакосу» (1:0, 1:2); в сезоне-2020/21 лондонцы добрались уже до полуфинала этого же турнира, но там проиграли «Вильярреалу» (1:2, 0:0). Наконец, по итогам сезона-2022/23 «Арсенал» остановился в 1/8 финала Лиги Европы, где обидчиком команды Артеты стал лиссабонский «Спортинг» (2:2, 1:1, 5:3 – по пенальти).
В последнем случае коуч «Арсенала» все-таки уделял Лиге Европы менее серьезное внимание, стараясь проводить ротацию состава так, чтобы ключевые силы всегда были в лучшей готовности именно под матчи АПЛ. Однако теперь, когда «канонирам» предстоит играть уже в Лиге чемпионов, испанскому наставнику не удастся предоставлять игровую практику резервистам в еврокубках, так как на кону стоит гораздо большее, нежели может дать своим участникам Лига Европы.
Наверняка учитывая этот фактор, летом «Арсенал» провел довольно мощную трансферную кампанию, потратив 232 миллиона евро на подписание трех новичков: Деклана Райса из «Вест Хэма» (117 миллионов евро), Кая Хавертца из «Челси» (75 миллионов евро) и Юрриена Тимбера из «Аякса» (40 миллионов евро). Что правда, последний «канонирам» в Лиге чемпионов не поможет как минимум до весны, так как успел порвать крестообразную связку колена и не попал в заявку «канониров» на турнир.
В целом жребий для «Арсенала» на групповой стадии можно смело называть приемлемым. Лондонцам придется сыграть против «Севильи», ПСВ и «Ланса». Номинально именно «канониры» выглядят фаворитами квартета, и по крайней мере с выходом в 1/8 финала проблем у команды Артеты возникнуть не должно, а вот дальше… Дальше стоит вспомнить, что «Арсенал» ни разу не преодолевал эту стадию за последние семь своих участий в Лиге чемпионов (сезоны-2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17)…
Подарят ли сенсацию команды-дебютанты турнира
В сезоне-2023/24 в основной стадии Лиги чемпионов будет сразу две команды-дебютанта турнира – это немецкий «Унион» из Берлина и бельгийский «Антверпен».
«Унион» по итогам сезона-2018/19 впервые в новейшей истории завоевал возможность сыграть в немецкой Бундеслиге, хотя за тринадцать лет до этого берлинская команда играла лишь в пятом по рангу дивизионе тамошнего футбола. Стремительный прогресс «Униона» завершился сенсационным финишем на четвертом месте по итогам Бундеслиги-2022/23.
Получив гарантированную квалификацию в основную сетку Лиги чемпионов, летом нынешнего года «железные» постарались усилить состав, потратив на это 32 миллиона евро. Однако в целом в составе «Униона» ныне не так много известных лиц. На их фоне выделяется, безусловно, фигура чемпиона Европы и 9-кратного чемпиона Италии Леонардо Бонуччи, прибывшего летом из «Ювентуса», но 57-летнему швейцарскому наставнику Урсу Фишеру и помимо звездного итальянца будет кем удивить континент.
В частности, «Унион» может похвастаться тем, что в его рядах выступает скоростной суринамец Шералдо Беккер, который по итогам минувшего розыгрыша Бундеслиги по развиваемой по ходу матча скорости (36,6 км/ч) уступил лишь Кариму Адейеми из дортмундской «Боруссии» (36,7 км/ч). А то, насколько скоростная работа может быть полезной для команды, играющей «вторым номером» в Лиге чемпионов, в минувшем сезоне ярко показал украинец Михаил Мудрик, впоследствии проданный «Шахтером» в «Челси» за 70 миллионов евро.
На групповой стадии «Униону» предстоит сыграть против чемпиона Италии «Наполи, а также вице-чемпиона Испании «Реала» и третьей команды минувшего розыгрыша португальской Примейры «Браги». Как минимум с последней «Униону» вполне по силам потягаться хотя бы за третье место, дающее право на еврокубковый путь по весне.
Что касается «Антверпена», то этой команде в сезоне-2022/23 удалось сенсационно стать чемпионом Бельгии. Это «золото» стало для «красных» пятым в истории, и первым с 1957 года. Поэтому «Антверпен» номинально является дебютантом Лиги чемпионов, хотя ранее один раз уже играл в ее прародителе Кубке европейских чемпионов – в сезоне-1957/58. Это самый длительный перерыв в истории между выступлениями команды в турнире за всю его историю.
«Антверпен» попал в группу с «Барселоной», «Порту» и «Шахтером», а потому более детально поговорить о бельгийской команде у нас еще будет повод – аккурат накануне первого матча против «горняков»…
Новая эра для Ньюкасла: ждать успеха или провала
Если возвращение «Арсенала» в Лигу чемпионов можно в какой-то степени считать запоздалым, то вот «Ньюкасл» вновь сыграет в самом престижном клубном турнире континента даже с опережением графика. Клуб, в который активно инвестирует средства Суверенный фонд Саудовской Аравии, ключевой фигурой в котором является наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, не играл в Лиге чемпионов уже более двадцати лет. В последний раз «сороки» оказывались среди лучших команд континента еще в сезоне-2002/03, и тогда ограничились выступлением на групповой стадии (вместе с «Барселоной», «Интером» и «Байером»).
В АПЛ-2022/23 «Ньюкасл» финишировал четвертым, и благодаря этому сыграет непосредственно в группе Лиги чемпионов, что станет началом своего рода новой эры в истории клуба. Что правда, ждать оглушительных успехов от команды Эдди Хау и в этот раз вряд ли стоит. Как и 21 год назад «сороки» опять угодили в «группу смерти». Сейчас их соперниками по квартету станут «Пари Сен-Жермен», «Боруссия» Дортмунд и «Милан». Кого из этих команд англичанам удастся «подвинуть» (если удастся вообще) в итоговом варианте турнирной таблицы группы F мы узнаем 13 декабря, когда и будет проведен последний тур между этими четырьмя соперниками.
Отметим, что новый сезон в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» начал отнюдь не так удачно, как хотелось бы Хау, руководству клуба и его болельщикам. Поэтому давление на тренера, которому летом было выделено более 150 миллионов евро на усиление состава (топ-3 входящих трансфера «сорок»: Сандро Тонали, Харви Барнс и Тино Ливраменто), с каждым матчем будет только нарастать, и как поведет себя в этой связи совершенно неопытная, с точки зрения еврокубковых баталий, команда, пока абсолютно непонятно.
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