С Зинченко и Соарешем, но без Тимбера. Арсенал объявил заявку на ЛЧ
«Арсенал» определил игроков, которые будут играть в групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24
Лондонский «Арсенал» опубликовал заявку команды на Лигу чемпионов 2023/24.
Украинец Александр Зинченко и португальский защитник Седрик Соареш вошли в заявку. Травмированного защитника Юрриена Тимбера «Арсенал» в заявку не включил, однако нидерландец может быть внесен в нее в январе.
Вратари: Аарон Рэмсдейл, Давид Райя, Джеймс Хиллсон.
Защитники: Седрик Соареш, Такехиро Томиясу, Александр Зинченко, Бен Уайт, Габриэл Магальяес, Якуб Кивер, Вильям Салиба.
Полузащитники: Мохаммед Эльнени, Жоржиньо, Томас Парти, Деклан Райс, Мартин Эдегор, Кай Хавертц, Фабиу Виейра, Эмил Смит-Роу.
Нападающие: Леандро Троссард, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли, Рис Нельсон, Эдди Нкетиа, Габриэл Жезус.
Напомним, что в Лиге чемпионов 2022/23 «Арсенал» сыграет в группе В против испанской «Севильи», нидерландского «ПСВ» и французского «Ланса». Первый матч английский клуб проведет в среду, 20 сентября, дома против «ПСВ».
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