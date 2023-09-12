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Англия
12 сентября 2023, 11:55 | Обновлено 12 сентября 2023, 12:00
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С Зинченко и Соарешем, но без Тимбера. Арсенал объявил заявку на ЛЧ

«Арсенал» определил игроков, которые будут играть в групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24

12 сентября 2023, 11:55 | Обновлено 12 сентября 2023, 12:00
190
0
С Зинченко и Соарешем, но без Тимбера. Арсенал объявил заявку на ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» опубликовал заявку команды на Лигу чемпионов 2023/24.

Украинец Александр Зинченко и португальский защитник Седрик Соареш вошли в заявку. Травмированного защитника Юрриена Тимбера «Арсенал» в заявку не включил, однако нидерландец может быть внесен в нее в январе.

Вратари: Аарон Рэмсдейл, Давид Райя, Джеймс Хиллсон.

Защитники: Седрик Соареш, Такехиро Томиясу, Александр Зинченко, Бен Уайт, Габриэл Магальяес, Якуб Кивер, Вильям Салиба.

Полузащитники: Мохаммед Эльнени, Жоржиньо, Томас Парти, Деклан Райс, Мартин Эдегор, Кай Хавертц, Фабиу Виейра, Эмил Смит-Роу.

Нападающие: Леандро Троссард, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли, Рис Нельсон, Эдди Нкетиа, Габриэл Жезус.

Напомним, что в Лиге чемпионов 2022/23 «Арсенал» сыграет в группе В против испанской «Севильи», нидерландского «ПСВ» и французского «Ланса». Первый матч английский клуб проведет в среду, 20 сентября, дома против «ПСВ».

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Лига чемпионов Седрик Соареш Юрриен Тимбер Александр Зинченко Арсенал Лондон заявка на Лигу чемпионов
Источник ФК Арсенал Лондон
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