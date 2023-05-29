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  4. Возвращение через 20 лет. Где сейчас игроки Ньюкасла, игравшие в ЛЧ-2002/03
Англия
29 мая 2023, 15:34 |
776
2

Возвращение через 20 лет. Где сейчас игроки Ньюкасла, игравшие в ЛЧ-2002/03

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29 мая 2023, 15:34 |
776
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Возвращение через 20 лет. Где сейчас игроки Ньюкасла, игравшие в ЛЧ-2002/03
Getty Images/Global Images Ukraine

Сезон-2022/23 в английской Премьер-лиге стал историческим для современного «Ньюкасла». Команда под руководством Эдди Хау впервые за два десятилетия завоевала путевку в групповой этап Лиги чемпионов, и это наверняка станет лишь началом амбициозного пути «сорок» на вершину английского и континентального футбола. Ведь иначе и быть не может, когда владельцем клуба является богатейший Суверенный фонд Саудовской Аравии, подконтрольный непосредственно наследному принцу Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду.

В последний раз «Ньюкасл» объявлялся в основной сетке Лиги чемпионов в уже довольно далеком сезоне-2002/03. Тогда в турнире еще была достаточно необычная, как для нынешнего восприятия, формула из двух групповых этапов, после которых следовала стадия плей-офф, начинавшаяся с четвертьфиналов.

Так вот, в 2002-м «Ньюкасл» по итогам жеребьевки угодил в один квартет с «Динамо» (а еще – «Ювентусом» и «Фейеноордом») на первом групповом этапе. В Киеве «бело-синие» тогда обыграли «сорок» со счетом 2:0 (голы на счету Шацких и Хацкевича), а вот в Ньюкасле англичане взяли реванш – 2:1 (за украинскую команду вновь отличился Шацких). Это позволило «Ньюкаслу» выйти во второй групповой этап, а «Динамо» перешло в Кубок УЕФА.

На стадии второго группового этапа «Ньюкасл» сошелся против «Барселоны», «Интера» и «Байера», но финишировав третьим, в плей-офф самого престижного клубного турнира континента так и не пробился.

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить главных героев той еврокубковой кампании «Ньюкасла» - всех, кто сыграл за «сорок» хотя бы один матч в той Лиге чемпионов, а также познакомиться с тем, чем занимаются эти люди в наши дни…

Карл Корт – 1 матч в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

В начале «нулевых» Карл Корт считался невероятно перспективным английским нападающим, из-за чего «Ньюкасл» в 2000-м согласился заплатить за него «Уимблдону» 10,5 миллионов евро – очень серьезные деньги по тем временам. Однако оправдать ожидания Корту так и не удалось. Летом 2004-го он был продан в «Вулверхэмптон» всего за 3 миллиона евро, после чего его карьера пошла под откос и уже не вызывала интереса ни у кого. С футболом Корт попрощался в 2015 году в американском клубе «Тампа-Бэй Раудис», после чего о нем практически ничего не слышно.

Брайан Керр – 1 матч в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

Брайан Керр является воспитанником академии «Ньюкасла», но построить карьеру в родном клубе ему так и не удалось. За «сорок» хавбек сыграл только 13 матчей, после чего сперва отправился по арендам, а затем отбыл в Шотландию, где поиграл за ряд тамошних клубов, прежде чем в 2013-м попрощаться с профессиональным спортом. В 2016 году Керр начал тренерскую карьеру, работал с юниорами различных клубов, а крайней его должностью является пост ассистента главного тренера «Мотеруэлла», который Брайан занимал с августа 2022-го по февраль 2023-го. Ныне сидит без работы.

Майкл Чопра – 2 матча в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

На воспитанника академии Майкла Чопру в «Ньюкасле» возлагались серьезные надежды, по причине чего ему в 18-летнем возрасте дали возможность дебютировать в Лиге чемпионов. Но сделать топ-карьеру Чопре так и не удалось. В 2006 году «Ньюкасл» продал форварда в «Кардифф» всего за 750 тысяч евро, хотя спустя год валлийцы перепродали Чопру в «Сандерленд» уже за 7,5 миллионов. Однако ничего существенного Чопре выиграть в футболе так и не удалось. В 2014-м он уехал за деньгами в индийскую Суперлигу, затем вернулся и какое-то время был без клуба. Сейчас Чопре 39 лет, и он все еще пытается оставаться в игре, выступая в рядах малоизвестного английского клуба «Вест Аллотмент Селтик».

Стивен Колдуэлл – 2 матча в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

Центрбек Колдуэлл также является продуктом академии «Ньюкасла», за который ему посчастливилось провести всего 37 матчей. Впоследствии Стивен выступал за другие английские команды – больше всего за «Бернли», «Бирмингем» и «Сандерленд». В 2013 году перебрался в Канаду в ряды «Торонто», где спустя два года и завершил карьеру. Впоследствии начинал работать наставником, входил в тренерский штаб национальной сборной Канады, но после 2021 года о нем фактически ничего не слышно.

Стив Харпер – 2 матча в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь Стив Харпер провел в «Ньюкасле» двадцать лет профессиональной карьеры – с 1993-го по 2013-й. За это время он провел 199 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 212 мячей. Затем ушел в «Халл», а карьеру футболиста завершил в 2016-м в рядах «Сандерленда». В настоящий момент 48-летний Харпер является главой молодежного департамента «Ньюкасла». Назначение на эту должность Стив получил в начале 2021 года, а до этого пробовал себя в роли тренера вратарей в юношеских командах «сорок» и входил в штаб Стива Брюса в первой команде.

Крейг Беллами – 6 матчей (2 гола) в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

Крейг Беллами является весьма известной фигурой в английском футболе. Заявить о себе ему удалось в «Норвиче», после чего он перебрался в «Ковентри», а затем за 9 миллионов евро – в «Ньюкасл». На пике карьеры валлийский форвард выступал за «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», но какими-то топовыми трофеями так и не разжился. Летом 2014 года в рядах «Кардиффа» Крейг завершил карьеру, после чего начал работать в академии этого клуба, а впоследствии получил приглашение от Венсана Компани, у которого и оказался в ассистентах сперва в «Андерлехте», а ныне – в «Бернли».

Никос Дабизас – 6 матчей в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

Греческий центрбек Никос Дабизас провел в «Ньюкасле» шесть лет – с 1998-го по 2004-й. Сыграл 176 матчей, но никаких трофеев с «сороками» так и не выиграл. Затем подался в «Лестер», а доигрывал в греческой «Ларисе», где и повесил бутсы на гвоздь в 2011-м. Главным достижением в игроцкой карьере Дабизаса является победа со сборной Греции на Евро-2004. На том турнире в Португалии Никос провел в запасе все поединки, но «золотую» медаль все равно получил. В настоящий момент 49-летний Дабизас сидит без работы, а ранее занимал посты технического директора в «Панатинаикосе» (2013/14 и 2018/19) и кипрской «Омонии» (2016/17).

Тайтус Брамбл – 6 матчей в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

Тайтус Брамбл является небезызвестной фигурой для поклонников английского футбола начала «нулевых». За этого центрбека «Ньюкасл» в 2002 году заплатил «Ипсвичу» почти 7 миллионов евро, но в стане «сорок» Тайтус, пусть и провел 157 матчей за 5 лет, однако все-таки заслужил имидж «человека-ошибки». Впоследствии ушел свободным агентом в «Уиган», а заканчивал играть в футбол в «Сандерленде», где и объявил о завершении карьеры в 2013-м. Интересно, что в 2010 и 2011 годах Брамбл имел проблемы с законом, когда его арестовывали сперва по подозрению в изнасиловании, а затем – из-за хранения наркотиков. В конечном итоге, оба обвинения с Тайтуса были сняты. Ныне о нем ничего не слышно.

Джермейн Дженас – 7 матчей в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанника «Ноттингем Форест» «сороки» подписали в январе 2002 года за 7,5 миллионов евро, а спустя три с половиной года продали в «Тоттенхэм» за 15 миллионов. Дженасу выдавали невероятные авансы, его называли надеждой английского футбола и в какой-то степени это помогло Джермейну сыграть 21 матч за национальную сборную. Однако развить успех хавбек так и не сумел. Под конец карьеры его и вовсе допекли травмы, из-за чего Дженасу пришлось повесить бутсы на гвоздь летом 2014-го, когда ему был только 31 год. В настоящий момент 40-летний Дженас работает футбольным экспертом на английском телевидении.

Ломана Луа-Луа – 7 матчей (1 гол) в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

Центрфорварда Ломана Луа-Луа также считали весьма перспективным игроком, по причине чего «Ньюкасл» заплатил за него «Колчестеру» в 2000 году почти 4 миллиона евро. Но реализовать весь свой потенциал этнический конголезец так и не сумел. За «Ньюкасл» он провел 88 матчей, но забил в них только 9 мячей. Затем играл в Греции, на Кипре, в Катаре и Турции, а завершил карьеру в начале 2020-го в рядах «Питерборо Спортс». Ныне о 42-летнем Луа-Луа ничего не слышно, но когда он еще играл, то вокруг него было немало скандалов – в частности, его арестовывали по подозрению в избиении супруги, с которой они вместе в 2007 году потеряли сына, умершего от пневмонии…

Угу Виана – 8 матчей (1 гол) в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine. Угу Виана (слева) и Криштиану Роналду

Воспитанник лиссабонского «Спортинга» Угу Виана в 2002 году был назван лучшим молодым футболистом Европы. В том же году хавбек за 12,75 миллионов евро перешел в «Ньюкасл», где за четыре сезона провел 61 матч (4 гола и 9 ассистов). Не реализовав свой потенциал в АПЛ, Виана за 2,3 миллиона евро был продан в «Валенсию», а затем в его карьере были «Осасуна», «Брага», а также «Аль-Ахли» и «Аль-Васл» из ОАЭ. В рядах последнего летом 2016 года Угу и завершил карьеру. Спустя год после этого занял пост спортивного директора в «Белененсеше», а с сентября 2018-го работает на аналогичной должности в родном лиссабонском «Спортинге».

Оливье Бернар – 8 матчей в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

Оливье Бернар играл на позиции левого защитника и перешел в «Ньюкасл» свободным агентом из «Лиона» еще летом 2000 года. В стане «сорок» провел 145 матчей за четыре с половиной сезона, а затем за 600 тысяч евро был продан в «Саутгемптон». После этого поиграл еще и за шотландский «Рейнджерс», прежде чем летом 2006-го вернулся обратно в «Ньюкасл», где уже через год объявил о завершении карьеры. На момент принятия этого решения защитнику было 27 лет. Впоследствии он заявил, что так рано попрощался с футболом из-за проблем с бедром, и обвинил в этом экс-коуча «Ньюкасла» Грэма Сунесса, который не дал Бернару нормально восстановиться. В конце 2013 года в СМИ сообщалось, что Оливье стал владельцем английского клуба «Дарем Сити», но вскоре этот проект вновь сменил собственника, а о самом Бернаре сейчас мало что пишут. Изредка он возникает на каких-то церемониях, в том числе и связанных с «Ньюкаслом», но не более того.

Шола Амеоби – 8 матчей (3 гола) в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

Шолу Амеоби называли звездой академии «Ньюкасла» и считали преемником Алана Ширера в качестве главного бомбардира первой команды. В итоге за 14 лет Амеоби провел за «сорок» 398 матчей, в которых отличился 79 забитыми мячами и 45 ассистами. Безусловно, до уровня Ширера он так и не дотянулся, хотя является весьма значимой фигурой в современной истории клуба. В августе 2014-го Шола подался в турецкий «Газиантеп», но очень быстро оттуда вернулся в Англию. Впоследствии поиграл за ряд команд, в том числе «Кристал Пэлас» и «Болтон», а в июле 2018-го попрощался с футболом. Спустя год после этого Амеоби получил приглашение вернуться в «Ньюкасл», где ныне имеет должность ответственного за футболистов «сорок», выступающих в других командах на правах аренды.

Алан Ширер – 10 матчей (6 голов) в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

Алан Ширер является легендой не только «Ньюкасла», но и всей английской Премьер-лиги, так как именно этот форвард до сих пор является лучшим бомбардиром турнира за всю его историю. Несмотря на свою результативность, с «сороками» Алан так и не выиграл ничего существенного. Летом 2006 года он объявил о решении завершить карьеру футболиста, после чего, как он сам заявлял, сконцентрировался на том, чтобы «наслаждаться жизнью». С апреля по июнь 2009-го Ширер исполнял обязанности главного тренера «Ньюкасла», но не смог уберечь команду от вылета в Чемпионшип, и после того не выражает на малейшего желания возвращаться в коучи.

Кирон Дайер – 10 матчей в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

Кирон Дайер провел в «Ньюкасле» восемь лет своей карьеры. В 1999-м его приобрели у «Ипсвича» за 9 миллионов евро, а вскоре хавбек дебютировал в национальной сборной Англии, за которую впоследствии провел 33 поединка. Всего за «сорок» Дайер отыграл в 250 поединках, отличившись 36 забитыми мячами и 44 результативными передачами. В августе 2007-го Киран за 12 миллионов евро ушел в «Вест Хэм», после чего успел поиграть еще и за «Куинз Парк Рейнджерс» и «Мидлсбро», где и повесил бутсы на гвоздь в 2013-м. В настоящий момент 44-летний Дайер входит в тренерский штаб Пола Кука в «Честерфилде».

Нолберто Солано – 10 матчей (1 гол) в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

Перуанец Нолберто Солано был важной фигурой в полузащите «Ньюкасла» на рубеже конца «девяностых» - начала «нулевых». Он перебрался в стан «сорок» в 1998-м из «Бока Хуниорс» за 4 миллиона евро, а спустя пять с половиной лет был отпущен в «Астон Виллу» в обмен на 2 миллиона. Затем опять вернулся в «Ньюкасл», но в 2007-м отбыл в «Вест Хэм» и более за «сорок» не выступал. Карьеру футболиста Солано продолжал вплоть до лета 2012 года, когда в возрасте 37 лет принял решение остановиться будучи футболистом «Хартлпула». Сейчас Солано уже 48, и он временно сидит без работы, хотя в качестве тренера успел поработать с несколькими южноамериканскими командами, а также входил в штаб Рикардо Гареки в национальной сборной Перу, причем провел на этой работе семь лет – с 2015-го по 2022-й.

Аарон Хьюз – 10 матчей в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

Хьюз, игравший на позиции центрбека, является воспитанником «Ньюкасла», где ему удалось сыграть 278 матчей в рамках всех турниров. Летом 2005 года Аарон был продан в «Астон Виллу» за скромные 1,5 миллиона евро, после чего успел поиграть еще и за «Фулхэм», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Брайтон». Летом 2015-го Хьюз впервые в карьере покинул Англию и перебрался аж в австралийский «Мельбурн Сити», где провел год, а затем, как и многие, подался за деньгами в Индию. В начале 2017-го Аарон вернулся на Туманный Альбион, где спустя два с половиной года и завершил активную карьеру игрока в рядах шотландского «Хартса». Ныне 43-летний Хьюз является ассистентом главного тренера сборной Северной Ирландии Майкла О’Нила. Эту работу экс-бек «Ньюкасла» получил совсем недавно – в марте нынешнего года.

Шей Гивен – 10 матчей в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

Шей Гивен перешел в «Ньюкасл» в 1997-м из «Блэкберна» и оставался голкипером «сорок» на протяжении следующих 12 лет, пока не ушел в «Манчестер Сити» за 9 миллионов евро. За это время ирландский страж ворот провел в рядах «Ньюкасла» 463 поединка, благодаря чему занимает четвертое место в списке игроков-рекордсменов этого клуба. Карьеру футболиста Гивен завершил в 2017 году в рядах «Сток Сити». После этого он трижды входил в тренерский штаб «Дерби», в том числе являлся ассистентом у Уэйна Руни, но с лета 2021-го ушел (возможно, временно) с этой дорожки и пока активно работает футбольным экспертом на британском телевидении.

Лоран Робер – 11 матчей в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine

В конце «девяностых» Лорана Робера во Франции считали очень талантливым и сильным полузащитником, из-за чего за его трансфер из ПСЖ «Ньюкаслу» в августе 2001-го пришлось заплатить 14,5 миллионов евро. В английской команде Робер прижился достаточно быстро, и за четыре года провел 181 матч (32 гола, 54 ассиста). Француз отлично исполнял штрафные удары и мог выдавать абсолютно потрясающие передачи, которые зачастую оказывались непредсказуемыми для обороны соперника. После «Ньюкасла» Робер поиграл за «Бенфику», «Леванте», «Дерби», «Торонто», а завершил карьеру в греческой «Ларисе» в 2009-м. Известно, что после прощания с профессиональным футболом Лоран Робер какое-то время играл в пляжный футбол и футзал, но сейчас, когда ему уже 48, экс-хавбек «Ньюкасла» может поразвлечься на поле разве что в поединках ветеранов.

Гэри Спид – 11 матчей (1 гол) в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine. Бобби Робсон (слева) и Гэри Спид

Валлиец Гэри Спид оказался одним из знаковых футболистов английского футбола конца «девяностых» - начала «нулевых». Перед «Ньюкаслом» он добротно проявил себя в «Лидсе» и «Эвертоне», а затем в течение шести лет верой и правдой служил «сорокам», отыграв за команду 285 матчей во всех турнирах (39 голов, 21 ассист). Летом 2004-го, когда Спиду было уже почти 35, он ушел в «Болтон», а карьеру завершил в «Шеффилд Юнайтед», за несколько месяцев до того, как ему исполнилось 40. Параллельно с игровой карьерой начал тренерскую. Входил в штабы Сэмми Ли в «Болтоне» и Кевина Блэкуэлла в «Шеффилд Юнайтед», а в декабре 2010 года возглавил национальную команду Уэльса. Увы, на этой должности Спид провел чуть больше года – в ноябре 2011-го его нашли повешенным в собственном доме после ссоры с женой. Предположительно Гэри покончил жизнь самоубийством…

Энди Гриффин – 11 матчей (1 гол) в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Гриффин (слева) против Руда ван Нистельроя

Энди Гриффин перешел в «Ньюкасл» летом 1998-го из «Сток Сити», а уже затем ушел в «Портсмут». За шесть лет в стане «сорок» правый защитник провел только 104 поединка в рамках всех турниров. Его сложно назвать запоминающейся личностью для «Ньюкасла» тех годов, но в Лиге чемпионов-2002/03 Энди играл регулярно и даже забил один мяч – в ворота «Ювентуса» (1:0). Карьеру игрока Гриффин завершил летом 2014-го в рядах «Честера», с тех пор упоминаний в СМИ о нем практически нет.

Эндрю О’Брайен – 11 матчей в ЛЧ-2002/03

Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Коул (слева) противостоит Эндрю О’Брайену

Центрбека Эндрю О’Брайена «Ньюкасл» подписал в 2001 году из «Брэдфорда», который как раз вылетел в Чемпионшип. В следующие четыре года ирландец стал важной фигурой для «сорок», проведя 169 матчей и отличившись 7 забитыми мячами в рамках всех турниров. Затем О’Брайен был продан в «Портсмут», а позднее продолжил играть в «Болтоне» и «Лидсе». Завершил карьеру Эндрю в «Ванкувере» в конце 2014 года, а спустя полтора года получил работу в «Ливерпуле», став одним из скаутов этого клуба, и в свои 43 года продолжает выполнять эти обязанности до настоящего момента.

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Ньюкасл Лига чемпионов Алан Ширер Шей Гивен Крейг Беллами статьи эксклюзив
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Crimea
Дякую за аналіз! Ньюкасл олдскульна команда і дуже цікава була
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