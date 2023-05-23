Пишут заново историю. Ньюкасл добился исторического результата
«Сороки» получили право сыграть в Лиге чемпионов
В понедельник, 22 мая, в матче 37-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграл вничью 0:0 с «Лестером».
«Сороки», набрав 70 очков, гарантировали себе позицию в топ-4 Английской Премьер-лиги по итогам сезона-2022/2023 и завоевание путевки в Лигу чемпионов.
«Ньюкасл» вышел в основной турнир Лиги чемпионов впервые с сезона-2002/2003. Тогда команда завершила свои выступления в турнире весной 2003 года на стадии второго группового этапа.
В кампании-2003/2004 «Ньюкасл» играл в 3-м квалификационном этапе Лиги чемпионов, но в групповой этап не пробился. В том сезоне «сороки» дошли до полуфинала Кубка УЕФА.
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