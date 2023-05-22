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Ньюкасл
22.05.2023 22:00 – FT 0 : 0
Лестер
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Англия
22 мая 2023, 23:59 | Обновлено 23 мая 2023, 00:16
330
0

Ньюкасл сыграл вничью с Лестером. Сороки гарантировали себе путевку в ЛЧ

«Лестер» располагается на 18-й позиции и ведет борьбу за выживание

22 мая 2023, 23:59 | Обновлено 23 мая 2023, 00:16
330
0
Ньюкасл сыграл вничью с Лестером. Сороки гарантировали себе путевку в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» дома сыграл вничью с «Лестером» (0:0).

«Ньюкасл» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 70 очков и опередив Ман Юнайтед (69).

Сороки гарантировали себе путевку в ЛЧ, поскольку Ливерпуль имеет 66 пунктов и за один тур уже не сумеет догнать конкурента.

«Лестер» располагается на 18-й позиции (31 очко) и ведет борьбу за выживание с «Эвертоном» (33) и «Лидсом» (31).

В заключительном туре 28 мая «Ньюкасл» сыграет с «Челси», а «Лестер» встретится с «Вест Хэмом».

Премьер-лига. 37-й тур, 22 мая

Ньюкасл – Лестер – 0:0

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Источник Sport.ua
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