Ньюкасл сыграл вничью с Лестером. Сороки гарантировали себе путевку в ЛЧ

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» дома сыграл вничью с «Лестером» (0:0).

«Ньюкасл» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 70 очков и опередив Ман Юнайтед (69).

Сороки гарантировали себе путевку в ЛЧ, поскольку Ливерпуль имеет 66 пунктов и за один тур уже не сумеет догнать конкурента.

«Лестер» располагается на 18-й позиции (31 очко) и ведет борьбу за выживание с «Эвертоном» (33) и «Лидсом» (31).

В заключительном туре 28 мая «Ньюкасл» сыграет с «Челси», а «Лестер» встретится с «Вест Хэмом».

Премьер-лига. 37-й тур, 22 мая

Ньюкасл – Лестер – 0:0