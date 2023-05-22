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Чемпионат Англии
Ньюкасл
22.05.2023 22:00 – 87 0 : 0
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 мая 2023, 22:00 | Обновлено 22 мая 2023, 22:09
404
8

Ньюкасл – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 мая в 22:00 проходит матч 37-го тура чемпионата Англии

22 мая 2023, 22:00 | Обновлено 22 мая 2023, 22:09
404
8
Ньюкасл – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

22 мая в 22:00 проходит матч 37-го тура чемпионата Англии между командами «Ньюкасл» и «Лестер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ньюкасл – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Remark
Яушоке! Лестер такое ведро, хуже нашего Львова! И не пропустил.
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Springfield
Полный мутняк То ли дело было в ЛНЗ - Карпаты.
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0
Remark
Значится так, тут будет гол с 45 по 60 минуту! Думал будет 2-1 итог, но план поменяли, и теперь склоняюсь к итогу 1-0.
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