Англия22 мая 2023, 22:00 | Обновлено 22 мая 2023, 22:09
404
8
Ньюкасл – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
22 мая в 22:00 проходит матч 37-го тура чемпионата Англии
22 мая 2023, 22:00 | Обновлено 22 мая 2023, 22:09
404
8
22 мая в 22:00 проходит матч 37-го тура чемпионата Англии между командами «Ньюкасл» и «Лестер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ньюкасл – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на телеканале Setanta Sports.
Стартовые составы команд
HOWAY NEWCASTLE! 💪 pic.twitter.com/acKEbtLw6u— Newcastle United FC (@NUFC) May 22, 2023
Your City team at St. James' Park 📝 🦊#NEWLEI pic.twitter.com/SFgJf6Mj1P— Leicester City (@LCFC) May 22, 2023
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Комментарии 8
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Яушоке! Лестер такое ведро, хуже нашего Львова! И не пропустил.
Показать Скрыть 5 ответов
Полный мутняк То ли дело было в ЛНЗ - Карпаты.
Значится так, тут будет гол с 45 по 60 минуту! Думал будет 2-1 итог, но план поменяли, и теперь склоняюсь к итогу 1-0.
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