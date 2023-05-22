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Ньюкасл
22.05.2023 22:00 - : -
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Англия
22 мая 2023, 07:36 | Обновлено 22 мая 2023, 07:37
188
1

Ньюкасл – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 22 мая в 22:00 по Киеву

22 мая 2023, 07:36 | Обновлено 22 мая 2023, 07:37
188
1
Ньюкасл – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

22 мая на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 37-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ньюкасл» встретится с «Лестером». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ньюкасл

Команда заканчивает очень даже неплохой сезон. Особенно на контрасте с предыдущим - в 1-м круге 2021/2022 сороки глухо стояли на вылет. Но появление новых инвесторов из Саудовской Аравии и их умение умно тратить деньги все переменили на 180 градусов. В том числе они привели не звездного, маститого тренера, а дали шанс молодому, но перспективному Эдди Хау. В итоге сейчас клуб уже дошел до финала Кубка Лиги, только там уступив Манчестер Юнайтед. И имеет все шансы вместе с ним же забраться в Лигу чемпионов, если не с 3-го места, на котором провели большую часть сезона, то с 4-го. Правда, совсем уж спокойно финишировать не получится. После 7 побед в 8 турах в мае уже было поражение Арсеналу, а потом не выиграли у Лидса. Так что приходится держаться в тонусе до самой развязки.

Лестер

Клуб не так давно брал кубок и Суперкубок страны и выступал не без определенных успехов на евроарене. А на пике подопечные Роджерса даже претендовали на 4-е место. Тем не менее, Брендан не смог предотвратить сползание своих подопечных все ниже. Год назад лисы впервые при этом менеджере финишировали за пределами еврокубков. И, хуже того, потом падение только ускорилось. Все, что получилось, это относительно нормально выбраться из жуткого провала на старте, но с конце зимы коллектив снова ушел в глубокое пике. В итоге в середине весны появился новый наставник. И Дин Смит начал что-то показывать: в волевом стиле выиграли у Вулверхэмптона и разделили очки с прямыми конкурентами, Лидсом и Эвертоном. И уступили в веселой игре немотивированному Фулхэму 3:5. Потом, в прошлый понедельник, и вовсе были 0:3 от Ливерпуля.

Статистика личных встреч

Ньюкасл вышел победителем в 3-х крайних поединках. В этом сезоне он сухо выиграл и в АПЛ, и в Кубке Лиги.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в способность лис уже огрызаться. Ньюкаслу нужны еще очки, и он выиграет в 1-м тайме и матче (коэффициент - 1,91).

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Источник Sport.ua
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Буду вболівати за Лестер, треба їхня перемога
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