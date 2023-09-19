Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту

Первый матч на групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24 чемпион Украины «Шахтер» проведет против достаточно хорошо знакомой ему и большинству отечественных болельщиков команды – португальского «Порту». Этот коллектив, который имеет прозвище «драконы», в соперниках для «горняков» еще перед началом жеребьевки группового раунда хотел видеть капитан украинцев Тарас Степаненко. Тогда опытный хавбек мотивировал свой выбор тем, что «с португальскими командами всегда получается играть неплохо».

На самом же деле, «Порту» – это еще тот «крепкий орешек» для «Шахтера», и в рамках данного материала речь пойдет исключительно об этом, чтобы накануне встречи с «драконами» украинские болельщики четко понимали, против кого придется играть «горнякам».

Путь в ЛЧ-2023/24

Опустим исторические и прочие справочные нюансы, которые можно в один клик отыскать в Википедии, и сразу перейдем к тому, каким образом «Порту» отобрался в число участников нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

По итогам минувшего сезона в португальской Примейре «драконы» финишировали на втором месте. Стать чемпионом «Порту» помешала нынешняя команда экс-голкипера «Шахтера» Анатолия Трубина – «Бенфика». «Орлы» обошли «драконов» на 2 очка, однако второго места, с учетом высокой позиции португальской ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА, последним вполне хватило для того, чтобы завоевать прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Собственно, как и «Шахтер», «Порту» был лишен необходимости дополнительно пробиваться в основную сетку самого престижного клубного турнира через квалификацию, и лишь в сентябре начинает свою европейскую кампанию.

Интересно и то, что начиная с сезона-2017/18 «Порту» в своем национальном чемпионате через год становится чемпионом, а затем непременно финиширует вторым. В 2018, 2020 и 2022 годах «драконы» выигрывали у себя на родине «золото», зато в 2019-м, 2021-м и 2023-м оказывались с «серебром». Очевидно, что в текущем сезоне для «Порту», если сохраниться указанная выше традиция, наступает черед для очередного домашнего чемпионства.

Евросезон-2022/23

В прошлом сезоне «Порту» также стартовал с групповой стадии Лиги чемпионов, но в статусе лучшей команды Португалии. «Драконы» угодили в, как минимум на первый взгляд, очень непростую, но все-таки довольно равную по именам участников группу с испанским «Атлетико», немецким «Байером» и бельгийским «Брюгге».

Фаворитами квартета у букмекеров справедливо считались испанцы и немцы, но на деле все получилось вовсе не так. «Порту» выиграл четыре поединка из шести, причем сделал это подряд и после двух обескураживающих поражений на старте. «Драконы» сперва уступили на выезде «Атлетико» (1:2), затем на своем поле пережили истинный позор в матче с «Брюгге» (0:4), однако потом сумели собраться и завоевали 12 очков, последовательно обыграв «Байер» (2:0 – дома, 3:0 – на выезде), «Брюгге» (4:0 – реванш!) и «Атлетико» (2:1 – тоже реванш!).

Четырех побед кряду хватило «Порту», чтобы сенсационно финишировать на первом месте в группе. Вторым тогда оказался «Брюгге», третьим – «Байер», а «Атлетико» бесславно завершил еврокампанию-2022/23 на последнем месте и всего-то с 5 очками в активе…

В 1/8 финала «драконам» в соперники достался «Интер», который финишировал вторым в квартете с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией» Пльзень. Судьбу двухматчевой дуэли с будущим финалистом турнира решил один гол, автором которого в миланском противостоянии команд стал бельгиец Ромелу Лукаку, ныне являющийся игроком «Ромы» – 0:1, 0:0.

Тренер и базовая тактика

Главным тренером «Порту» является 48-летний Сержиу Консейсау. Болельщикам со стажем он известен еще со времен игроцкой карьеры, когда выступал за «Порту», «Лацио», «Парму» и «Интер». С римлянами становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок обладателей кубков, а также Суперкубок УЕФА. Карьеру футболиста Консейсау завершил в 2009 году в греческом ПАОКе, после чего с ходу стал функционером, получив должность спортивного директора клуба из Салоник.

Getty Images/Global Images Ukraine. Cержиу Консейсау

Однако надолго в менеджерском кресле Консейсау не засиделся. Уже летом 2010 года его пригласил к себе в «Стандард» в ассистенты ныне уже покойный итальянец Доминик Д'онофрио. В Бельгии Сержиу отработал сезон, а затем вернулся на родину, где в начале 2012-го начал самостоятельную карьеру, став у руля скромного «Ольяненсе». С этого, собственно, и начался путь к вершине, ведь пока Консейсау, можно сказать, от клуба к клубу только прогрессирует – «Коимбра», «Брага», «Витория» Гимарайнш, «Нант», «Порту».

Возглавить «Порту» Консейсау было предложено в начале июля 2017 года, и с тех пор этот специалист работает с «драконами», которых уже трижды привел к титулу чемпиона Португалии, дважды завоевал Кубок страны и еще два раза поднимал над головой вместе со своими подопечными национальный Суперкубок.

Персона Консейсау всецело устраивает руководство клуба, которое уже несколько раз продлевало со специалистом сотрудничество, ведь изначальный трудовой договор был рассчитан только на два года. Нынешний контракт Сержиу с «драконами» действителен до завершения сезона-2023/24.

Консейсау является весьма эмоциональным наставником, что резко отличается от манеры поведения нынешнего коуча «Шахтера» Патрика ван Леувена. Внимательные болельщики наверняка еще помнят эпизод из прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, когда главный тренер «Порту» после вылета от «Интера» в 1/8 финала отказался пожать руку своему оппоненту Симоне Индзаги.

Но в целом у Консейсау, очевидно, есть амбиции как можно лучше показать себя в «Порту» и однажды перебраться работать на топ-уровень, как это ранее удавалось его соотечественникам Жозе Моуриньо, Андре Виллаш-Боашу, Паулу Фонсеке и другим. Проявилось это стремление нынешнего рулевого «Порту», в частности, летом этого года, когда предметный интерес к сотрудничеству с Консейсау проявил «Аль-Хиляль». Саудовский клуб был готов выплатить неустойку «Порту» в размере 18 миллионов евро за досрочное расторжение контракта с тренером, а самому Сержиу платить по 20 миллионов евро в год в течение 3-4 сезонов, на которые был бы рассчитан трудовой договор. Но Консейсау от подобного варианта отказался и предпочел остаться в «Порту».

Что касается тактических предпочтений Консейсау, то здесь коуч «Порту» также может удивить. «Драконы» при нем активно наигрывают как классические 4-4-2, так и более разноплановые 4-2-3-1, порой трансформирующиеся в сверх атакующие 4-3-3. В целом «Порту», как и «Шахтер», в Лиге чемпионов и в национальном чемпионате – это порой две разные команды. В минувшем розыгрыше еврокубка «драконы» действовали в основном на контратаках, владея мячом в среднем по 48% времени (в гостевом матче с «Байером», который принес победу португальцев со счетом 3:0, команда Консейсау и вовсе имела показатель владения в 36%), а также уделяя большое внимание длинным передачам.

По лонгболлам в пересчете на 90 минут в ЛЧ-2022/23 «Порту» оказался на четвертом месте с показателем в 44,42 (точность – 59%). Более прямолинейно предпочитали действовать только «Рейнджерс» (48,63), «Интер» (46,18) и «Брюгге» (45,95). Для сравнения «Шахтер» при Йовичевиче в ЛЧ-2022/23 использовал длинные передачи значительно реже – 39,72 в среднем на 90 минут.

Кадровые изменения в межсезонье

В летнее трансферное окно «Порту» привычно довольно активно поработал на рынке. Прежде всего, стоит отметить ключевую кадровую потерю «драконов» – за 60 миллионов евро в «Аль-Наср» был продан вингер сборной Португалии (15 матчей, 3 гола) Отавио. Помимо него «Порту» сумел получить деньги еще только от ухода 24-летнего центрбека Диогу Лейте, который был продан в берлинский «Унион» за 7,5 миллионов евро, предварительно проведя за немцев сезон на правах аренды.

К значимым потерям также стоит отнести уход в катарский «Аль-Садд» на правах свободного агента ключевого опорника «Порту» последних лет колумбийца Матеуса Урибе. 32-летний футболист получил крайне выгодное предложение с Ближнего Востока, отказываться от которого не решился.

Стоит отметить также уход из «Порту» 23-летнего правого фулбека Родриго Консейсау – одного из сыновей главного тренера команды. Этот защитник на правах свободного агента ушел в швейцарский «Цюрих», однако «драконы» совсем без сыновей Сержиу не остались. 1 сентября «Порту» объявил об аренде у «Аякса» 20-летнего правого вингера Франсишку Консейсау, который ранее уже выступал за «драконов», а летом минувшего года за 5 миллионов евро был продан амстердамцам.

Что же касается ключевых трансферных подписаний «Порту» летом-2023, то ими стали 22-летний левый испанский вингер Иван Хайме из «Фамаликана» (куплен за 10 миллионов евро), 21-летний испанский центрхав Нико Гонсалес из «Барселоны» (8,4 миллионов евро), 22-летний аргентинский опорник Алан Варела из «Бока Хуниорс» (8 миллионов евро) и 25-летний испанский центрфорвард Фран Наварро из «Жил Висенте» (7 миллионов евро).

Три главные звезды нынешнего состава

На Transfermarkt суммарная стоимость первой команды «Порту» составляет 282,5 миллиона евро («Шахтера» – 106,6 миллионов евро). У Сержиу Консейсау хватает очень качественных по европейским меркам исполнителей под рукой, но тремя главными звездами нынешнего состава, пожалуй, являются:

Пепе

Возраст: 26 лет

Гражданство: Бразилия

Амплуа: левый вингер

Левый вингер Пепе (не путать с 40-летним центрбеком Пепе, который является экс-игроком «Реала», а ныне капитаном «драконов» и вернулся в клуб в январе 2019 года) выступает за «Порту» с лета 2021 года. Он был приобретен у «Гремио» за 15 миллионов евро, хотя ранее бразильская пресса сватала Пепе в ряд европейских грандов, но те достаточно уровня заинтересованности в трансфере так и не проявили.

На счету Пепе 103 матча за «Порту», в которых он отличился 11 голами и 16 результативными передачами. Статистика не самая выдающаяся, однако именно этот левый вингер был одним из лучших ассистентов команды в минувшем сезоне. Правда, в первом матче нынешней Лиги чемпионов против «Шахтера» Пепе «драконам» не поможет из-за дисквалификации.

Мехди Тареми

Возраст: 31 год

Гражданство: Иран

Амплуа: центрфорвард

Иранский нападающий Мехди Тареми выступает за «Порту» с августа 2020 года. Его приобрели за 5 миллионов евро из «Риу Аве», и с тех пор Тареми является ключевым голеадором «драконов». В трех предыдущих розыгрышах португальской Примейры Мехди забивал 16, 20 и 22 мяча, соответственно, а в минувшем сезоне Лиги чемпионов на его счету было 7 результативных действий (5 голов и 2 ассиста) в 7 поединках.

Летом Тареми у «Порту» активно торговал «Милан». Сообщалось, что клубы согласовали трансфер за 15 миллионов евро, но буквально в последний момент сделка расстроилась из-за чрезмерных, как сочли боссы «россонери» требований иранского легионера по условиям личного контракта.

Диогу Кошта

Возраст: 23 года

Гражданство: Португалия

Амплуа: голкипер

Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

23-летний воспитанник академии «драконов» Диогу Кошта является, пожалуй, главным бриллиантом нынешнего состава португальской команды. Этот страж ворот провел уже 115 официальных матчей за «Порту», в которых пропустил 97 мячей, а в 48 случаях оставлял свои ворота «сухими». 15 поединков Кошта имеет на своем счету в основной сетке Лиги чемпионов, в том числе 8 матчей он провел в минувшем сезоне этого еврокубка и пропустил 8 мячей, оставив свои ворота в неприкосновенности в 4 матчах. Кроме того, в ЛЧ-2022/23 вратарь «Порту» установил уникальное достижение, став первым среди своих коллег по амплуа, кому удалось в одном поединке отбить пенальти и отдать результативную передачу.

Летом СМИ писали об интересе к Диогу Кошту со стороны «Манчестер Юнайтед», однако английский клуб в итоге решил остановить выбор на Андре Онана из «Интера». Самого же голкипера, похоже, все устраивает в «Порту», с которым в ноябре минувшего года Диогу подписал новый 5-летний контракт.

Степаненко на заметку: Шахтер еще не побеждал Порту

Что бы там не говорил капитан «Шахтера» Тарас Степаненко по поводу того, что «горняки» неплохо играют против португальцев, однако конкретно против «Порту» статистика личных встреч вовсе не положительная для украинцев.

К настоящему моменту «Шахтер» и «Порту» провели между собой 6 матчей, в которых 3 победы одержали «драконы», а еще 3 поединка завершились вничью. У «горняков» нет ни единой победы, хотя четыре из шести встреч против португальского гранда «Шахтер» провел в рамках новейшей истории: два матча было сыграно в группе ЛЧ-2011/12 и два – в группе ЛЧ-2014/15.

В первом случае (сезон-2011/12) «горняки», имея в составе таких игроков как Срна, Чигринский, Ракицкий, Фернандиньо, Мхитарян, Виллиан, Жадсон, Луис Адриано, Алекс Тейшейра, Дуглас Коста, уступили португальцам в обоих матчах: 1:2 на выезде и 0:2 дома.

Спустя три года команда Мирчи Луческу, в которой выделялись Пятов, Срна, Ракицкий, Степаненко, Тайсон, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Луис Адриано и Фред оказалась способна лишь дважды сыграть вничью против оппонента – 2:2 в Украине и 1:1 в Португалии.

Для полноты картины стоит вспомнить самую первую встречу команд, которая состоялась в рамках розыгрыша Кубка обладателей кубков-1983/84. Тогда в четвертьфинале «Шахтер» в первом матче проиграл «Порту» со счетом 2:3, а в ответной игре сумел сыграть вничью 1:1, вылетев из турнира.