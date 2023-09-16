Порту подтвердил травмы: у Маркано – кресты, у Эванилсона – растяжение
«Драконы» несут кадровые потери перед поединком с «Шахтером»
Португальский «Порту» подтвердил, что два футболиста первой команды – центральный защитник Иван Маркано и центральный нападающий Эванилсон – получили серьезные травмы в поединке против «Эштрелы».
У 36-летнего Маркано диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена, и теперь испанцу предстоит операция.
Стоит отметить, что для Маркано это рецидив, так как аналогичную травму на правом колене он уже пережил в 2020 году, и тогда провел вне футбола практически 12 месяцев.
Что касается Эванилсона, то у него диагностировано растяжение на левом колене. О сроках, которые потребуются 23-летнему бразильцу, чтобы вернуться в строй, не сообщается.
Напомним, что ближайшим соперником «Порту» в официальном матче станет «Шахтер». Встреча «горняков» и «драконов» в рамках первого тура групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24 состоится во вторник, 19 сентября, в Гамбурге.
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