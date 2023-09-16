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  4. Порту подтвердил травмы: у Маркано – кресты, у Эванилсона – растяжение
Лига чемпионов
16 сентября 2023, 21:27 |
85
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Порту подтвердил травмы: у Маркано – кресты, у Эванилсона – растяжение

«Драконы» несут кадровые потери перед поединком с «Шахтером»

16 сентября 2023, 21:27 |
85
0
Порту подтвердил травмы: у Маркано – кресты, у Эванилсона – растяжение
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Маркано

Португальский «Порту» подтвердил, что два футболиста первой команды – центральный защитник Иван Маркано и центральный нападающий Эванилсон – получили серьезные травмы в поединке против «Эштрелы».

У 36-летнего Маркано диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена, и теперь испанцу предстоит операция.

Стоит отметить, что для Маркано это рецидив, так как аналогичную травму на правом колене он уже пережил в 2020 году, и тогда провел вне футбола практически 12 месяцев.

Что касается Эванилсона, то у него диагностировано растяжение на левом колене. О сроках, которые потребуются 23-летнему бразильцу, чтобы вернуться в строй, не сообщается.

Напомним, что ближайшим соперником «Порту» в официальном матче станет «Шахтер». Встреча «горняков» и «драконов» в рамках первого тура групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24 состоится во вторник, 19 сентября, в Гамбурге.

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Иван Маркано Порту Шахтер - Порту Эванилсон травма колена травма Эштрела Амадора Шахтер Донецк
Источник SIC Notícias
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avk2307
А вчора мене мінусовали коли писав що там два гравця точно вибуло, а третій під питанням
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