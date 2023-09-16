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  4. Порту перед матчем с Шахтером потерял двух футболистов основы
Лига чемпионов
16 сентября 2023, 13:48 |
288
0

Порту перед матчем с Шахтером потерял двух футболистов основы

Иван Маркано и Эванилсон не смогли доиграть матч против «Эштрелы» из-за повреждений

16 сентября 2023, 13:48 |
288
0
Порту перед матчем с Шахтером потерял двух футболистов основы
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Маркано

Накануне «Порту» провел очередной поединок в португальской Примейре, обыграв на выезде «Эштрелу» со счетом 1:0.

Мало того, что победа далась «драконам» непросто, так они еще и потеряли двух футболистов. Не смогли доиграть матч центрбек Иван Маркано и центрфорвард Эванилсон.

Маркано попросил замену уже на 8-й минуте, а Эванилсон оказался заменен также по причине полученного повреждения на 15-й.

В субботу игрока пройдут углубленное обследование, но есть подозрение, что оба получили растяжения – испанец правого колена, бразилец – левого. Из-за этого и Маркано, и Эванилсон практически наверняка пропустят ближайший матч «драконов» в Лиге чемпионов против «Шахтера».

Матч «Шахтер» - «Порту» состоится во вторник, 19 сентября.

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Источник O Jogo
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