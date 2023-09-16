15.09.2023 21:15 – FT 0 : 1
Португалия16 сентября 2023, 15:23 | Обновлено 16 сентября 2023, 15:25
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ВИДЕО. Порту перед матчем ЛЧ с Шахтером минимально выиграл в чемпионате
Смотрите видеообзор матча 5-го тура чемпионата Португалии
16 сентября 2023, 15:23 | Обновлено 16 сентября 2023, 15:25
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В матче 5-го тура чемпионата Португалии команда Порту обыграла соперника – Эштрела Амадора – со счетом 1:0.
Единственный в матче гол забил Мехди Тареми с передачи Пепе на 29-й минуте.
19 сентября Порту проведет выездной матч Лиги чемпионов против Шахтера, игра пройдет в немецком Гамбурге.
Чемпионат Португалия
5-й тур, 15 сентября
Эштрела Амадора – Порту – 0:1
Гол: Тареми, 29 мин
ВИДЕО. Порту перед матчем ЛЧ с Шахтером минимально выиграл в чемпионате
События матча
29’
ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Порту).
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