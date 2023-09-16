В матче 5-го тура чемпионата Португалии команда Порту обыграла соперника – Эштрела Амадора – со счетом 1:0.

Единственный в матче гол забил Мехди Тареми с передачи Пепе на 29-й минуте.

19 сентября Порту проведет выездной матч Лиги чемпионов против Шахтера, игра пройдет в немецком Гамбурге.

Чемпионат Португалия

5-й тур, 15 сентября

Эштрела Амадора – Порту – 0:1

Гол: Тареми, 29 мин

ВИДЕО. Порту перед матчем ЛЧ с Шахтером минимально выиграл в чемпионате