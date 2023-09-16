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  4. ВИДЕО. Порту перед матчем ЛЧ с Шахтером минимально выиграл в чемпионате
Чемпионат Португалии
Эштрела Амадора
15.09.2023 21:15 – FT 0 : 1
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
16 сентября 2023, 15:23 | Обновлено 16 сентября 2023, 15:25
86
0

ВИДЕО. Порту перед матчем ЛЧ с Шахтером минимально выиграл в чемпионате

Смотрите видеообзор матча 5-го тура чемпионата Португалии

16 сентября 2023, 15:23 | Обновлено 16 сентября 2023, 15:25
86
0
ВИДЕО. Порту перед матчем ЛЧ с Шахтером минимально выиграл в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Мехди Тареми

В матче 5-го тура чемпионата Португалии команда Порту обыграла соперника – Эштрела Амадора – со счетом 1:0.

Единственный в матче гол забил Мехди Тареми с передачи Пепе на 29-й минуте.

19 сентября Порту проведет выездной матч Лиги чемпионов против Шахтера, игра пройдет в немецком Гамбурге.

Чемпионат Португалия

5-й тур, 15 сентября

Эштрела Амадора – Порту – 0:1

Гол: Тареми, 29 мин

ВИДЕО. Порту перед матчем ЛЧ с Шахтером минимально выиграл в чемпионате

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Порту).
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Порту Эштрела Амадора чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Мехди Тареми Пепе Шахтер - Порту
Источник Sport.ua
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