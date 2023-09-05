Биг Ром для Ромы: Лукаку получит последний шанс в столице Италии

31 августа римская «Рома» официально отрапортовала о подписании 30-летнего центрального нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Бельгиец, который в фанатской среде имеет прозвище Биг Ром, перебрался в стан «желто-красных» на правах годичной аренды, в договоре о которой нет обязательства или опции на выкуп форварда.

Ромелу Лукаку в Риме встречали практически как героя, или уж как минимум в статусе спасителя. На организованной по этому поводу специальной презентации, которая состоялась прямо на «Стадио Олимпико», присутствовало около пяти тысяч болельщиков, и порядка сорока тысяч фанатов «волков» наблюдали за ярким представлением посредством сети интернет. Дымовые шашки, флаги, фанатские выкрики и скандирования – все это дало понять, насколько серьезные надежды в «Роме» возлагают на сотрудничество с Ромелу Лукаку. И в целом римский клуб легко понять: на счету бельгийского центрфорварда 98 матчей в Серии А, в которых он отличился 57 забитыми мячами и 18 результативными передачами. Всех этих высот Лукаку сумел достичь в составе «Интера», однако сезон-2022/23 заставляет задуматься над тем, не остались ли лучшие годы Ромелу позади, и не выходит ли Биг Ром на финиш своей карьеры, который логичнее было бы встретить где-то на просторах Саудовской Аравии, а не в весьма требовательной в плане отдачи на поле итальянской Серии А…

Другое дело, что трансфер Лукаку как минимум со стороны выглядел для «Ромы» чем-то вроде жеста отчаяния – все из-за срочности, с которой сделка была организована, как это принято говорить в таких случаях, буквально «на коленке». «Волки» еще в начале июня остались без своего ключевого центрального нападающего Тэмми Абрахама, который получил травму крестообразной связки колена и ориентировочно выбыл до конца календарного года. После этого в какой-то момент показалось, что «Рома» смирилась с судьбой – продиктованной, прежде всего, экономическими условиями, – и решила входить в новый сезон с форвардом, на счету которого в 31 поединке минувшего чемпионата не оказалось ни единого забитого мяча – речь об Андреа Белотти, с которым в конце июня римский клуб пролонгировал трудовое соглашение до лета 2025-го.

Спортивному директору «Ромы» Тьягу Пинту летом пришлось выходить на трансферный рынок с весьма ограниченными возможностями. 38-летний португальский функционер сфокусировал внимание на наиболее доступных вариантах усиления команды, в результате чего «волки» в качестве свободных агентов подписали 24-летнего центрбека Эвана Ндику из «Айнтрахта» и 25-летнего центрхава Уссема Ауара из «Лиона», заплатили 1 миллион евро за аренду у «Пари Сен-Жермен» центрального полузащитника Ренату Санчеша, и еще 2,5 миллиона евро потратили на выкуп у парижан ненужного им 29-летнего аргентинского опорника Леандро Паредеса.

При этом, «Рома» закрыла практически все проблемные позиции, кроме одной – центрфорварда. Сюда «волки» на правах аренды «выписали» 28-летнего иранца Сердара Азмуна из «Байера», однако изначально этот трансфер выглядел скорее временным решением, чем реальным вариантом усиления первой команды. Именно поэтому приход Лукаку выглядит как нечто очень важное – то, что сможет позволить «Роме» избавиться от «косяков» летней трансферной кампании и попытаться отойти от статуса команды, имеющей бесплодную атаку, а теперь уже, судя по всему, еще и далеко не безупречную оборону (в стартовых трех турах Серии А-2023/24 «волки» забили 4 мяча, но пропустили 6, набрав только одно очко, и внезапно оказавшись в подвале турнирной таблицы).

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Примечательно, что даже неплохая трансферная кампания с точки зрения исходящих сделок, на которой «Рома» заработала 74,5 миллиона евро (самой крупной оказалась продажа бразильского центрбека Рожера Ибаньеса в «Аль-Ахли» за 30 миллионов евро), не позволила римскому клубу чувствовать себя свободно на рынке при выборе нового форварда. Возможно, это произошло потому, что позиция центрального нападающего является одной из немногих, где для подписания топ-игрока все еще необходимы реальные деньги, потому как выхватить качественного кандидата на правах свободного агента является еще той проблемой.

Даже для того, чтобы оформить аренду Лукаку, «Роме» пришлось разбить копилку и раскошелиться на 5,8 миллионов евро отступных, которые за сделку получил «Челси». Также «желто-красные» обязались обеспечить Ромелу зарплату в 7,5 миллионов евро, а это также немало для нынешней экономики клуба. Но сами по себе эти цифры показывают, что замахнуться на нечто большее «Рома» летом-2023 попросту не могла – позволить себе еще один трансфер уровня Тэмми Абрахама, за которого летом 2021-го «волки» отдали «Челси» 41 миллион евро, оказалось для Тьягу Пинту невыполнимой задачей.

В то же время, платная аренда Лукаку выглядит довольно странной инвестицией. Сейчас сложно сказать однозначно, какого Ромелу мы увидим в сезоне-2023/24 в стане «Ромы». В «Интере» у бельгийца действительно было несколько великолепных отрезков, когда Биг Ром выглядел безоговорочным футболистом топ-калибра, но в минувшем сезоне проблемы со здоровьем сперва помешали Лукаку как следует себя проявить на чемпионате мира в Катаре, а затем – и помочь «Интеру» претендовать на нечто большее, чем итоговое третье место в турнирной таблице.

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По сути, Лукаку вернулся на высочайший уровень игры и, что даже важнее, результативности только ближе к концовке сезона-2022/23. В семи заключительных поединках «Интера» в прошлом чемпионате Италии Биг Ром записал на свой счет 7 забитых мячей и 4 ассиста, причем не уходил с поля в этих матчах без результативных действий. Всего же Лукаку в 25 играх минувшего сезона в рамках Серии А провел на поле 1664 минуты, и отметился 10 голами, а также 6 ассистами. Для многих современных нападающих в итальянском чемпионате это было бы огромным достижением, но все-таки от Лукаку ждали большего (как минимум помнили его 24 гола в сезоне-2020/21 и 23 – в сезоне-2019/20)…

Важно, что в «Роме» Лукаку, похоже, получит то, в чем так остро постоянно нуждается по ходу своей карьеры – статус главного героя, двигателя атак команды, а не одного из многочисленных ее винтиков. Кроме того, Ромелу необходимо твердое плечо, с помощью которого можно было бы играть в полную силу, ведь в последние годы Лукаку блистал исключительно тогда, когда от него не требовалось в одиночку прикрывать весь фронт атаки. И в Риме бельгиец получит в компаньоны 29-летнего Пауло Дибалу, играющего из глубины и умеющего выполнять колоссальный объем работы на поле, что способно пойти только на пользу команде, если рядом с аргентинцем окажется кто-то наподобие Лукаку.

В теории Лукаку и Дибала способны сформировать едва ли не лучшую пару форвардов в Серии А-2023/24, но это лишь на бумаге. Да и сперва главному тренеру «волков» Жозе Моуриньо предстоит как следует поработать, чтобы бельгиец и аргентинец вообще нашли взаимопонимание, а также над тем, как вписать обоих в командный баланс, который у «Ромы» на старте сезона пока даже не проглядывается.

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Говоря объективно, переход Лукаку в «Рому» выглядит такой себе авантюрой для обеих сторон. Римский клуб пытается заткнуть образовавшуюся в центре нападения дыру исполнителем, который когда-то демонстрировал топовый уровень игры и результативности, а сам Биг Ром постарается использовать шанс в стане «волков», чтобы доказать – его еще рано списывать со счетов. В конце концов, не стоит забывать, что летом Лукаку очень хотел перебраться в «Ювентус», из-за чего в «Интере» категорически отказались рассматривать возможность полноценного выкупа бельгийца у «Челси». Когда же у Ромелу сорвались оба эти варианта, то он в буквальном понимании оказался у разбитого корыта – с перспективой отъезда в Саудовскую Аравию, которая бельгийца абсолютно не впечатляла. И когда на горизонте объявилась «Рома», то Лукаку схватился за эту возможность обеими руками. Вот только шанс этот может в конечном итоге обернуться для карьеры 30-летнего бельгийца как возрождением, так и началом пикирования в бездну…