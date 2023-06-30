Лукаку отказался от предложение от Аль-Хиляля
Бельгиец не намерен переезжать в Саудовскую Аравию
Нападающий Ромелу Лукаку, у которого имеется контракт с лондонским «Челси», отказался от продолжения карьеры в Саудовской Аравии.
Клуб «Аль-Хиляль» предложил 30-летнему бельгийцу контракт с зарплатой в 45 млн евро в год, однако Лукаку предложение не принял. Сообщается, что Ромелу намерен продолжить карьеру только в миланском Интере», за который он играл в последнее время на правах аренды.
В сезон-2022/23 Ромелу Лукаку провел за «Интер» 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.
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