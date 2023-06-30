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30 июня 2023, 10:40 | Обновлено 30 июня 2023, 10:52
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Лукаку отказался от предложение от Аль-Хиляля

Бельгиец не намерен переезжать в Саудовскую Аравию

30 июня 2023, 10:40 | Обновлено 30 июня 2023, 10:52
91
0
Лукаку отказался от предложение от Аль-Хиляля
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Нападающий Ромелу Лукаку, у которого имеется контракт с лондонским «Челси», отказался от продолжения карьеры в Саудовской Аравии.

Клуб «Аль-Хиляль» предложил 30-летнему бельгийцу контракт с зарплатой в 45 млн евро в год, однако Лукаку предложение не принял. Сообщается, что Ромелу намерен продолжить карьеру только в миланском Интере», за который он играл в последнее время на правах аренды.

В сезон-2022/23 Ромелу Лукаку провел за «Интер» 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.

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Ромелу Лукаку Аль-Хиляль Интер Милан чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник La Gazzetta dello Sport
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