Интер готовит новое предложение по Лукаку

«Челси» проинформировал «Интер» о том, что не намерен снова отдавать в аренду Ромелу Лукаку. «Интер» ищет варианты выкупа бельгийского форварда.

Помочь «Интеру» во этом может продажа голкипера Андре Онана в «Манчестер Юнайтед». После этого миланский клуб предложит очередную аренду Лукаку с обязательным выкупом за 30 миллионов евро. «Челси» требует за игрока 40 миллионов.

Напомним, ранее Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии. Он хочет продолжить аренду именно в «Интере».