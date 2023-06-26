Италия26 июня 2023, 14:01 |
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Интер готовит новое предложение по Лукаку
Бельгийский форвард может окончательно покинуть «Челси»
26 июня 2023, 14:01 |
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«Челси» проинформировал «Интер» о том, что не намерен снова отдавать в аренду Ромелу Лукаку. «Интер» ищет варианты выкупа бельгийского форварда.
Помочь «Интеру» во этом может продажа голкипера Андре Онана в «Манчестер Юнайтед». После этого миланский клуб предложит очередную аренду Лукаку с обязательным выкупом за 30 миллионов евро. «Челси» требует за игрока 40 миллионов.
Напомним, ранее Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии. Он хочет продолжить аренду именно в «Интере».
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