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Италия
26 июня 2023, 14:01 |
781
0

Интер готовит новое предложение по Лукаку

Бельгийский форвард может окончательно покинуть «Челси»

26 июня 2023, 14:01 |
781
0
Интер готовит новое предложение по Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Челси» проинформировал «Интер» о том, что не намерен снова отдавать в аренду Ромелу Лукаку. «Интер» ищет варианты выкупа бельгийского форварда.

Помочь «Интеру» во этом может продажа голкипера Андре Онана в «Манчестер Юнайтед». После этого миланский клуб предложит очередную аренду Лукаку с обязательным выкупом за 30 миллионов евро. «Челси» требует за игрока 40 миллионов.

Напомним, ранее Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии. Он хочет продолжить аренду именно в «Интере».

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Челси Интер Милан Ромелу Лукаку трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник La Gazzetta dello Sport
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