Италия05 июня 2023, 11:11 | Обновлено 05 июня 2023, 11:18
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Абрахам вылетел как минимум на три месяца из-за травмы
У форварда «Ромы» диагностировано растяжение передней крестообразной связки левого колена
05 июня 2023, 11:11 | Обновлено 05 июня 2023, 11:18
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам в матче 38-го тура Серии А со «Специей» (2:1) получил травму, из-за которой рискует выбыть на долгий срок.
Англичанин вышел на замену на 64-й минуте, но на 80-й был вынужден покинуть поле из-за повреждения.
У Абрахама диагностировано растяжение передней крестообразной связки левого колена.
Сроки восстановления при подобной травме составляют не менее трех-четырех месяцев.
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