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  4. Абрахам вылетел как минимум на три месяца из-за травмы
Италия
05 июня 2023, 11:11 | Обновлено 05 июня 2023, 11:18
166
1

Абрахам вылетел как минимум на три месяца из-за травмы

У форварда «Ромы» диагностировано растяжение передней крестообразной связки левого колена

05 июня 2023, 11:11 | Обновлено 05 июня 2023, 11:18
166
1
Абрахам вылетел как минимум на три месяца из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам в матче 38-го тура Серии А со «Специей» (2:1) получил травму, из-за которой рискует выбыть на долгий срок.

Англичанин вышел на замену на 64-й минуте, но на 80-й был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

У Абрахама диагностировано растяжение передней крестообразной связки левого колена.

Сроки восстановления при подобной травме составляют не менее трех-четырех месяцев.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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