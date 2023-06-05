Абрахам вылетел как минимум на три месяца из-за травмы

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам в матче 38-го тура Серии А со «Специей» (2:1) получил травму, из-за которой рискует выбыть на долгий срок.

Англичанин вышел на замену на 64-й минуте, но на 80-й был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

У Абрахама диагностировано растяжение передней крестообразной связки левого колена.

Сроки восстановления при подобной травме составляют не менее трех-четырех месяцев.