Итоги сезона Серии A. Специя с Коваленко сыграет плей-аут за выживание
«Верона» проиграла «Милану» и 11 июня проведет матч со «Специей»
Вечером 4 июня состоялись матчи последнего 38-го тура чемпионата Италии.
«Специя», команда украинского хавбека Виктора Коваленка проиграла в последнем туре «Роме» (1:2). Украинец весь матч оставался на скамейке запасных. «Верона» уступила «Милану» (1:3)
«Верона» и «Специя» набрали одинаковое количество очков (31) и теперь 11 июня сыграют между собой плей-аут за выживание.
Покидают Серию A клубы Кремонезе (27) и Сампдория (19).
От Италии в Лиге чемпионов сыграют Наполи (90 очков), Лацио (74), Интер (72), Милан (70).
В Лиге Европы участие примут Аталанта (64) и Рома (63). Римляне недавно упустили шанс попасть в ЛЧ, проиграв Севилье финал Лиги конференций.
А вот «Ювентусу» с учетом 10 штрафных баллов досталась с 7-го места путевка в Лигу конференций с 7-го места (62).
Серия A. 38-й тур, 4 июня
- Аталанта – Монца – 5:2
- Лечче – Болонья – 2:3
- Милан – Верона – 3:1
- Рома – Специя – 2:1
- Удинезе – Ювентус – 0:1
Итоговая таблица Серии A
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