Итоги сезона Серии A. Специя с Коваленко сыграет плей-аут за выживание

Вечером 4 июня состоялись матчи последнего 38-го тура чемпионата Италии.

«Специя», команда украинского хавбека Виктора Коваленка проиграла в последнем туре «Роме» (1:2). Украинец весь матч оставался на скамейке запасных. «Верона» уступила «Милану» (1:3)

«Верона» и «Специя» набрали одинаковое количество очков (31) и теперь 11 июня сыграют между собой плей-аут за выживание.

Покидают Серию A клубы Кремонезе (27) и Сампдория (19).

От Италии в Лиге чемпионов сыграют Наполи (90 очков), Лацио (74), Интер (72), Милан (70).

В Лиге Европы участие примут Аталанта (64) и Рома (63). Римляне недавно упустили шанс попасть в ЛЧ, проиграв Севилье финал Лиги конференций.

А вот «Ювентусу» с учетом 10 штрафных баллов досталась с 7-го места путевка в Лигу конференций с 7-го места (62).

Серия A. 38-й тур, 4 июня

Аталанта – Монца – 5:2

Лечче – Болонья – 2:3

Милан – Верона – 3:1

Рома – Специя – 2:1

Удинезе – Ювентус – 0:1

Итоговая таблица Серии A