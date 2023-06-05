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Аталанта
04.06.2023 22:00 – FT 5 : 2
Монца
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Италия
05 июня 2023, 00:23 | Обновлено 05 июня 2023, 00:58
422
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Итоги сезона Серии A. Специя с Коваленко сыграет плей-аут за выживание

«Верона» проиграла «Милану» и 11 июня проведет матч со «Специей»

05 июня 2023, 00:23 | Обновлено 05 июня 2023, 00:58
422
1
Итоги сезона Серии A. Специя с Коваленко сыграет плей-аут за выживание
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Вечером 4 июня состоялись матчи последнего 38-го тура чемпионата Италии.

«Специя», команда украинского хавбека Виктора Коваленка проиграла в последнем туре «Роме» (1:2). Украинец весь матч оставался на скамейке запасных. «Верона» уступила «Милану» (1:3)

«Верона» и «Специя» набрали одинаковое количество очков (31) и теперь 11 июня сыграют между собой плей-аут за выживание.

Покидают Серию A клубы Кремонезе (27) и Сампдория (19).

От Италии в Лиге чемпионов сыграют Наполи (90 очков), Лацио (74), Интер (72), Милан (70).

В Лиге Европы участие примут Аталанта (64) и Рома (63). Римляне недавно упустили шанс попасть в ЛЧ, проиграв Севилье финал Лиги конференций.

А вот «Ювентусу» с учетом 10 штрафных баллов досталась с 7-го места путевка в Лигу конференций с 7-го места (62).

Серия A. 38-й тур, 4 июня

  • Аталанта – Монца – 5:2
  • Лечче – Болонья – 2:3
  • Милан – Верона – 3:1
  • Рома – Специя – 2:1
  • Удинезе – Ювентус – 0:1

Итоговая таблица Серии A

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Источник Sport.ua
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Bogdan Filatov
Взагалі буде додатковий матч. Діє нове правило в Італії. 11 червня буде гра 
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