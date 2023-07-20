Пути назад нет. Интер отказался возобновлять переговоры с Лукаку

Миланский «Интер» отказался возобновлять переговоры по поводу трансфера Ромелу Лукаку. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее «Интер» активно работал над полноценным выкупом Лукаку. Однако в определенный момент форвард перестал выходить на связь с представителями клуба, а руководство «черно-синих» узнало, что 30-летний бельгиец уже в течение месяца втайне ведет переговоры с принципиальным соперником, «Ювентусом».

После этого «Интер» моментально прервал все попытки вернуть Лукаку. В то же время, для самого игрока вариант с «Ювентусом» становится все менее вероятным, поскольку туринцы не могут продать Душана Влаховича.

Лукаку в последние дни выходил на связь с представителями «Интера» и пытался возобновить переговоры, однако в ответ услышал твердое «нет» от президента клуба Стивена Чжана.

На руках у Лукаку остается вариант с Саудовской Аравией, но его форвард рассмотрит лишь под конец трансферного окна, если к тому моменту не найдет достойный вариант продолжения карьеры в Европе.