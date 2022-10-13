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  4. Голкипер Порту установил уникальное достижение в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
13 октября 2022, 17:28 |
617
0

Голкипер Порту установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Диогу Кошта сделал ассист и отбил пенальти в матче против «Байера»

13 октября 2022, 17:28 |
617
0
Голкипер Порту установил уникальное достижение в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Порту» в четвертом туре Лиги чемпионов на выезде разгромил «Байер» со счетом 3:0. Одним из героев поединка стал голкипер «Порту» Диогу Кошта.

На 6-й минуте он отдал голевой пас на Вандерсона Галено, а на 16-й минуте отбил пенальти от игрока «Байера» Керема Демирбая. Кошта стал первым голкипером в истории Лиги чемпионов, который отбил пенальти и сделал голевую передачу в одном матче.

«Порту» после четырех туров идет вторым в группе В с 6 очками в активе. «Байер» четвертый с 3 баллами.

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Источник УЕФА
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